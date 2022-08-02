Доллар и евро снова растут в цене. Пора срочно покупать валюту, пока она еще больше не подорожала? А что с ней делать потом? 

Рубль стремительно растет с начала июля. Это надолго?

У российских финансовых властей есть цель, которую они явно обозначили, — курс в 70—80 рублей за доллар. Возможности влиять на это у Центробанка ограничены — часть золотовалютных резервов заблокирована, а импорт все еще на рекордно низком уровне. Поэтому спрос на валюту очень небольшой.

Тем не менее в долгосрочной перспективе руководство страны будет стараться всеми правдами и неправдами ослабить рубль. Поэтому, да, валюта может ситуативно падать в цене, но глобально она будет дорожать. Если не произойдет ничего непредвиденного.