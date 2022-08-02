Доллар и евро снова растут в цене. Пора срочно покупать валюту, пока она еще больше не подорожала? А что с ней делать потом? 

Валюта снова дорожает! С конца июня курсы доллара и евро «прибавили» практически по 10 рублей и, вполне возможно, в скором времени продолжат рост. Стоит ли сейчас срочно стараться купить «дешевую» валюту? Что выбрать безнал или кэш? И где потом хранить эти сбережения, учитывая, что Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты (!) до весны 2023 года? Разбираемся вместе с руководителем департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Константином Зиятдиновым.
Рубль стремительно растет с начала июля. Это надолго?
У российских финансовых властей есть цель, которую они явно обозначили, — курс в 70—80 рублей за доллар. Возможности влиять на это у Центробанка ограничены — часть золотовалютных резервов заблокирована, а импорт все еще на рекордно низком уровне. Поэтому спрос на валюту очень небольшой.
Тем не менее в долгосрочной перспективе руководство страны будет стараться всеми правдами и неправдами ослабить рубль. Поэтому, да, валюта может ситуативно падать в цене, но глобально она будет дорожать. Если не произойдет ничего непредвиденного.
Стоит ли сейчас пытаться вскочить в «последний вагон» и покупать валюту относительно задешево?
Если валюта нужна в долгосрочной перспективе то, да, сейчас ее можно купить по относительно низким ценам. Насчет «последнего вагона» — вопрос сложнее. Я бы поостерегся от таких формулировок. В последние недели доллар и евро то опускаются, то поднимаются. Крупнейшие экспортеры регулярно делают налоговые выплаты, как правило в 20-х числах, что сейчас сильно влияет на курс. Ведь для выплат им нудны рубли, что может способствовать укреплению нашей валюты. Но, повторюсь, глобально рубль, судя по всему, продолжит дешеветь.
Если все же решиться на покупку валюты, то стоит брать наличные или безнал?
Безналичная валюта заметно дешевле, но ее стоит брать если вы хорошо понимаете, на что и как ее можно потратить (или у вас есть карточка иностранного банка, куда эти средства сразу можно перевести). Ведь с каждым днем появляются все новые ограничения на международные переводы. Как вариант — купить доллары или евро сейчас, чтобы через несколько месяцев продать их существенно дороже, заработав 10—20% в рублях. Но непрофессионалам с такими операциями нужно быть осторожными.
Если валюта вам нужна для грядущего отпуска или в качестве заначки на «черный день» то, вероятно, следует выбрать наличные. Но надо понимать, что цены на них заметно дороже биржевых курсов.
Где хранить безналичную валюту?
Чтобы покупать доллары или евро на бирже, вам все равно понадобится счет в банке. Следует провести небольшое исследование и выбрать место, где можно его открыть на максимально приемлемых условиях. Однако надо понимать, что российским банкам из-за угрозы санкций сейчас невыгодно держать валюту на счетах — в любой момент операции с долларами или евро могут быть заблокированы. Поэтому хороших ставок ждать не стоит.
В целом безналичную валюту следует хранить за рубежом. Где именно — уже не так важно. Так, многие сейчас открывают карты в Узбекистане, Армении и других странах. Тут каждый сам оценивает возможные риски. Главное помнить, что программа страхования вкладов действует в разных странах по-разному. Лучше это учитывать, и не выходить за ее лимиты.
Какую валюту стоит покупать?
Все зависит от ваших целей. Если у вас есть регулярные траты за рубежом (подписки на онлайн-сервисы, коммунальные платежи, расходы на образование и т.д.), то лучше покупать валюту, в которой они совершаются.
Если речь идет о каких-то инвестициях, то валюта вообще сейчас не самая удачная идея. Инфляция растет во всем мире, деньги глобально обесцениваются. Все. Поэтому здесь намного выгоднее покупать облигации государств или крупнейших частных компаний.
Если же вы просто хотите обезопасить себя от резких колебаний рубля, то резонно создать несколько небольших «корзин» с разными валютами: долларами, евро, юанями, швейцарскими франками и так далее.
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