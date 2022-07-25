ЦБ установил ключевую ставку ниже, чем в конце 2021 года! Ждать ли возвращения дешевых кредитов? И сколько теперь будет стоить ипотека?

В конце прошлой недели Центральный банк России снизил ключевую ставку с 9,5% до 8% (это минимальное значение с середины декабря 2021 года!). Именно под такой процент банки смогут получать деньги у ЦБ. Все это должно сделать ипотеку и обычные кредиты доступнее, а вот вклады станут менее выгодными. Насколько? Объясняет доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев.
Что будет с ипотекой?
Ипотека будет дешеветь. Ставки по ней, скорее всего, опустятся даже ниже февральского уровня.
Говоря об ипотеке, надо рассматривать два ее вида: льготную и стандартную. Сейчас по льготной минимальная ставка составляет 7%, не исключено, что в обозримом будущем мы увидим ее снижение до 6% или даже, что менее вероятно, до 5,5%. Государству это вполне по силам, но гарантии такого развития событий, само собой, нет.
Стандартная ипотека, видимо, будет начинаться от 9,9%. Но большинство заемщиков не смогут претендовать на такие условия. Для них, скорее всего, предложения будут начинаться в диапазоне 10—12%.
Что будет с потребительскими кредитами?
Потребкредит всегда имеет очень широкий диапазон. Минимальные ставки в объявлениях могут стартовать даже ниже 5%, но надо понимать, что это рекламные предложения, без учета страхования и других услуг, которые могут увеличить цену кредита в несколько раз.
В реальности самое выгодное, чего можно ожидать обычным заемщикам, — это кредиты под 12-15%. Однако для многих клиентов банки могут сделать кредит еще дороже. По кредитным картам ставки могут быть и 20%, и 25%, и 30%.
Что с рефинансированием ранее взятых кредитов?
Банки в последние месяцы испытывали сложности с привлечением новых клиентов, и денег от старых. Поэтому они будут бороться за заемщиков. В этой связи, у многих граждан есть возможность получить рефинансирование под довольно низкую ставку. Правда выше вероятность его получить в другом банке, а не в том, где брался изначальный кредит.
Рефинансирование потребкредитов для заемщиков без единой просрочки может начинаться от 11—13%. Рефинансирование ипотеки может начинаться от 10% в ряде банков, но больше предложений будет с минимальной ставкой 11-12%. Рефинансирование задолженности по кредитным картам будет сложнее, ставки — выше.
Что будет с банковскими вкладами?
Ставки по ним будут снижаться, причем быстрее, чем по кредитам. В крупных банках ставки по депозитам будут 5—7%. В небольших — пока можно встретить ставки даже выше 8%. Но продлится это совсем недолго. Поэтому, если кто-то заинтересован во вкладе под такой процент, то следует поторопиться.
Что будет с ценами?
Снижение ставки, как правило, приводит к росту цен. При низкой ставке население берет больше кредитов — спрос становится больше, а вслед за ним увеличиваются и цены товаров на полках в магазинах.
Однако учитывая тот факт, что в последнее время мы наблюдали дефляцию, то есть снижение цен в среднем по экономике, вряд ли рост цен из-за снижения ключевой ставки заметно ускорится.
Артем Голубев
Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС
«Снижение ключевой ставки сразу на 1,5% стало для всех неожиданностью, большинство экспертов предполагало изменение на 0,5—1,0%. Скорее всего, столь резкое снижение объясняется обеспокоенностью Банка России низким потребительским спросом. Если он не восстановится, то есть угроза более длительного экономического спада в России. Для решения этой проблемы Центральный банк пошел на столь резкие действия.
Возможно ли что ставка станет еще ниже? Весьма вероятно, что на следующем заседании, в начале осени, произойдет еще одно снижение, однако вряд ли оно будет большим. Скорее всего, мы подошли к окончанию цикла ускоренного снижения ставки.
С большой долей вероятности осенью мы увидим девальвацию национальной валюты до уровня в 70—80 рублей за доллар, что может спровоцировать новый рост цен. В этих условиях ЦБ вряд ли продолжит политику последних месяцев. Так что тем, кто планировал брать ипотеку или потребкредит, вероятно, имеет смысл подождать сентября, в надежде еще на небольшое снижение ставки, но принципиально дешевле займы уже в ближайшее время вряд ли будут».
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