ЦБ установил ключевую ставку ниже, чем в конце 2021 года! Ждать ли возвращения дешевых кредитов? И сколько теперь будет стоить ипотека?

Что будет с ипотекой?

Ипотека будет дешеветь. Ставки по ней, скорее всего, опустятся даже ниже февральского уровня.

Говоря об ипотеке, надо рассматривать два ее вида: льготную и стандартную. Сейчас по льготной минимальная ставка составляет 7%, не исключено, что в обозримом будущем мы увидим ее снижение до 6% или даже, что менее вероятно, до 5,5%. Государству это вполне по силам, но гарантии такого развития событий, само собой, нет.

Стандартная ипотека, видимо, будет начинаться от 9,9%. Но большинство заемщиков не смогут претендовать на такие условия. Для них, скорее всего, предложения будут начинаться в диапазоне 10—12%.