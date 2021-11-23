«Это не библейская печать антихриста, о которой нас всех предупреждали»: РПЦ — о QR-кодах

В Русской православной церкви успокоили противников введения QR-кодов, подтверждающих факт наличия антител к коронавирусу. Это «не библейская печать антихриста, о которой нас всех предупреждали».
Иннокентий Нилов
Секретарь Красноярской епархии РПЦ — о QR-кодах:
Однозначно на этот вопрос можно ответить так: QR-код — это, конечно же, не та библейская печать антихриста, о которой всех нас предупреждал святой апостол евангелист Иоанн Богослов, который говорил о начертании зверя на челе и правой руке. […] Кто сделал прививку, пусть не осуждает того человека, который ее не сделал, а тот, кто не сделал прививку, пусть не осуждает того, кто сделал.
Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обрели статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. Пенсионеры, у которых нет аккаунта на «Госуслугах», получат бумажные QR-коды.
С 8 ноября в Петербурге началась обычная рабочая неделя, локдаун, введенный в городе в целях предотвращения распространения коронавируса, власти решили не продлевать. Рассказываем обо всех противоэпидемических мерах на сегодняшний день. Кроме того, в России готовят законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Решения о введении системы и деталях их использования будут принимать в каждом регионе самостоятельно. Подобная мера рассматривается как экстренная на фоне ухудшения ситуации с COVID-19.
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