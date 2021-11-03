Гинцбург рассказал, как проверить подлинность прохождения вакцинации от коронавируса

В вакцинах «Спутник V» и «Спутник Лайт» используется аденовирус Ad26 — по словам Гинцбурга, он «крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента». «Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», — заявил Гинцбург в интервью «Известиям».

Тесты на антитела к аденовирусу Ad26 в Центре имени Гамалеи проводят уже около месяца. Кровь пациентов регулярно предоставляют реанимационные отделения. «Некоторые, уже находясь в таком плачевном состоянии, признаются, что на самом деле не вакцинировались. Мы не находим антитела к адено 26-му примерно у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы», — добавил Гинцбург.

Напомним, ранее Александр Гинцбург заявил, что 80% россиян, которые говорят о том, что привились «Спутником V», но при этом заболели коронавирусом, купили сертификат о вакцинации. Проверить, вакцинировался человек или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата. «Мы видим, что у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев», — добавил он.