Гинцбург рассказал, как проверить подлинность прохождения вакцинации от коронавируса

Чтобы проверить подлинность прохождения вакцинации от коронавируса, достаточно сделать один тест — на выявления антител к аденовирусу Ad26. Если их нет в крови, скорее всего, человек купил поддельный сертификат о прохождении прививки. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи, разработчика «Спутника V», Александр Гинцбург.
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В вакцинах «Спутник V» и «Спутник Лайт» используется аденовирус Ad26 — по словам Гинцбурга, он «крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента». «Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», — заявил Гинцбург в интервью «Известиям».
Тесты на антитела к аденовирусу Ad26 в Центре имени Гамалеи проводят уже около месяца. Кровь пациентов регулярно предоставляют реанимационные отделения. «Некоторые, уже находясь в таком плачевном состоянии, признаются, что на самом деле не вакцинировались. Мы не находим антитела к адено 26-му примерно у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы», — добавил Гинцбург.
Напомним, ранее Александр Гинцбург заявил, что 80% россиян, которые говорят о том, что привились «Спутником V», но при этом заболели коронавирусом, купили сертификат о вакцинации. Проверить, вакцинировался человек или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата. «Мы видим, что у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев», — добавил он.
Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун. После того, как его снимут, общепиту и развлекательным площадкам будет разрешено работать исключительно до 23:00.
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