Российская вакцина против новой коронавирусной инфекции, которая была зарегистрирована одной из первых в мире, уже начала поступать в гражданский оборот. На третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек. По мнению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, препарат — «достойное оружие» в борьбе с пандемией.
«У нас появилось достойное оружие»: глава Минздрава — о российской вакцине от COVID-19, которая начала поступать в гражданский оборот
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Фото: Shutterstock.com
«У нас появилось достойное оружие — это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот, в том числе на сайте Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы, почти 40 тысяч человек примут участие. Сегодня к сожалению пока полностью эпидемия не закончилась. У нас сегодня более 80 тысяч человек находятся в больницах. Помощь по-прежнему нужна», — завил Мурашко.
Как отметил министр, в настоящий момент на регистрации находятся еще три вакцины против COVID-19, планируется, что производиться они будут в России. Также ранее стало известно, что российские ученые приступили к разработке комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса.
В августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Препарат стал первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта.
Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.
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