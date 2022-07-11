Строительный рынок оживает? Чем заменят финские и немецкие лифты? И как будет меняться цена квартир в Петербурге?

В последние полгода российским застройщикам, в том числе петербургским, пришлось испытать шок и быстро подстраиваться под внешние условия. «Экономическая нестабильность, волатильность курса рубля, логистические сложности, заградительные ипотечные ставки и соответствующее снижение спроса», — перечисляет негативные факторы, влиявшие на жилищное строительство Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers.

Однако «первая фаза шока и принятия сложившейся ситуации прошла», считает Максим Ельцов, гендиректор ПИА «Недвижимость», председатель комитета по ипотеке Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленобласти. «Застройщики уже потихоньку адаптируются к новым экономическим реалиям, которые появились на рынке с момента начала спецоперации», — считает он.

И все же ситуация на рынке остается непростой: в этом сходятся многие эксперты, опрошенные редакцией. «В моем понимании сейчас достаточно тяжело, — говорит Иван Архипов, директор по развитию ГК «Балтийская Коммерция», — новые проекты на рынке запускают с большим трудом, есть проблемы со спросом. Так что строительная отрасль держится, но все не так, как хотелось бы».