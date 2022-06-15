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Эксперты предупреждают о серьезном дефиците на рынке стройматериалов в России

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Производство половины всех видов российских стройматериалов минимум на 70% зависит от импортного оборудования. Санки и комплектующие не поставляются в Россию из-за санкций. Если ситуация на рынке не изменится, то через три-четыре года отрасль столкнется с критическим дефицитом продукции, пишет РБК.

Shutterstock.com

По данным издания, полностью на импортном оборудовании выпускают в России кирпичи, плитку и керамогранит, сантехническую керамику, саморезы, герметики и газобетон. На 90% от зарубежных станков зависят производители строительной химии, на 80% — сухих смесей, на 70% — минеральной изоляции. Помимо этого, более 85% сырья для создания красок и около 80% составляющих для производства пен закупается за границей.

Эксперты считают, что зависимость от зарубежного оборудования начнет сказываться уже в этом году, а к 2025-2026 году приведет к критическому дефициту. Чтобы уменьшить нехватку, отрасли необходимо переориентировать производство в сторону российских производителей, а также сменить поставщиков и отдать приоритеты в том числе Индии, Китаю и Ирану.

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