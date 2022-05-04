В России резко выросли продажи жилья в марте

«По итогам марта 2022 года статистика учетно-регистрационных действий демонстрирует стабильный рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на рынке долевого строительства за первый квартал вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом, на вторичном рынке — почти на 15%», — заявила замруководителя Росреестра Елена Мартынова.

В Петербурге за первый квартал заключили 22,4 тысячи ДДУ. Опережает по этому показателю город только Москва и Московская область.

С января по март в России зарегистрировали 862 тысячи ипотечных кредитов. Это на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. По количеству жилищных займов Петербург занимает третью строчку — за первый квартал их было заключено 42,5 тысячи сделок.

Сделок на вторичном рынке с января по март было проведено 941 тысяча против 820 тысяч годом ранее. Такие сделки чаще всего проводили в Подмосковье (72,3 тысячи), Краснодарском крае (57,3 тысячи), Москве (41 тысяча). Отмечается, что больше всего сделок во всех трех сегментах проводили в марте.