Forbes: в России возник дефицит скоростных лифтов для небоскребов

Обязательства по текущим контрактам обе компании продолжают выполнять, однако они перестали принимать заказы на поставку новых лифтов.

По словам участников рынка, подорожание лифтов, в том числе и отечественных, составило 20-30%. Как сообщает издание, российские компании не могут производить скоростные лифты, поэтому девелоперы ищут новых поставщиков в Китае и Турции. По рассказу застройщика, основной дефицит приходится на сложные лифты, которые устанавливают в высокобюджетном жилье и небоскребах.

По словам гендиректора Щербинского лифтостроительного завода Антона Артемьева, сейчас вырос спрос на лифты, однако в отрасли еще не произошло полного импортозамещения. Помимо этого, некоторые комплектующие можно закупить только за границей.

«Российским предприятиям для производства небольшого количества высокоскоростных единиц лифтового оборудования требуется очень большое количество инвестиций», — сказал он.