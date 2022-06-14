Forbes: в России возник дефицит скоростных лифтов для небоскребов

В России зафиксировали дефицит на рынке скоростных лифтов. Производители — американский Otis и финский Kone — перестали принимать заказы от российских застройщиков. Об этом пишет Forbes со ссылкой на участников рынка.
Обязательства по текущим контрактам обе компании продолжают выполнять, однако они перестали принимать заказы на поставку новых лифтов.
По словам участников рынка, подорожание лифтов, в том числе и отечественных, составило 20-30%. Как сообщает издание, российские компании не могут производить скоростные лифты, поэтому девелоперы ищут новых поставщиков в Китае и Турции. По рассказу застройщика, основной дефицит приходится на сложные лифты, которые устанавливают в высокобюджетном жилье и небоскребах.
По словам гендиректора Щербинского лифтостроительного завода Антона Артемьева, сейчас вырос спрос на лифты, однако в отрасли еще не произошло полного импортозамещения. Помимо этого, некоторые комплектующие можно закупить только за границей.
«Российским предприятиям для производства небольшого количества высокоскоростных единиц лифтового оборудования требуется очень большое количество инвестиций», — сказал он.
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