Стоит ли брать ипотеку и продавать квартиру? Как изменятся цены на рынке недвижимости? Отвечают эксперты

Александр Минаков: Многие застройщики не понимают, куда двигаться дальше. Сейчас тенденции такие: те объекты, строительство которых начато или уже находится в высокой стадии готовности, будут достроены. А строительство домов, старт продаж которых вот-вот собирались объявлять, приостанавливается, потому что застройщики не знают, как поведут себя покупатели и банки в данной ситуации. В последние два года деньги дольщиков лежали на счетах банков, и застройщики не могли их взять, пока стройка не закончится. Поэтому кредитовали застройщиков банки. Высокая ставка ЦБ и дефицит денег приводят к тому, что банки отказываются кредитовать застройщиков, а застройщики не могут позволить себе брать кредиты.

На рынке вторичного жилья цены остались на докризисном уровне. Конечно, есть некоторые собственники, поднявшие стоимость из-за роста доллара. Но это просто эмоциональная реакция. Цена готовых квартир не зависит от цен на стройматериалы, курса валют, политической ситуации, зависит она только от покупательной способности людей. Вероятнее всего, продавцы, сильно поднявшие стоимость, не продадут объекты, так как рынок в кризис ожидает падение.

Количество квартир под сдачу будет расти, потому что многие сейчас уезжают из страны, освобождая квартиры. Посуточный туристический бизнес находится в сложном положении из-за полного отсутствия иностранных туристов и закрытия агрегаторов Booking.com и Airbnb, поэтому на многие квартиры из краткосрочной аренды перейдут в долгосрочную. В то же время, многие люди, которым теперь покупка квартиры не по плечу, будут вынуждены арендовать. Соответственно, цены на аренду жилья в рублях не будут сильно понижаться или повышаться.