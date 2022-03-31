Вижу, рубль укрепляется, а доллар падает. Российская экономика оправляется от шока? Закупаться валютой? Что будет с ценами?

Российская валюта резко укрепляется: в последний день марта за евро давали 88 рублей, впервые с 21 февраля, когда РФ официально признала ЛНР и ДНР. Курс доллара в тот же день опускался ниже 83 рублей. Что происходит? Российская экономика начинает приспосабливаться к санкциям или все дело в ограничении оборота валюты? Стоит ли сейчас скупать «дешевые» доллары и евро? И, кстати, что будет с ценами? Разбираемся вместе с экспертами.
Что происходит, почему рубль укрепляется?
Дмитрий Марков (финансовый аналитик, автор стратегий автоследования «Финам»): Курс рубля сейчас не полностью рыночный. Экспортерам предписано продавать не менее 80% валютной выручки. К торгам на Московской бирже временно не допущены нерезиденты, а для российских юрлиц и физлиц установлена комиссия в 12% на покупку валюты. В результате объем торгов долларом и евро в марте на бирже примерно в два раза ниже среднемесячных значений. Также на укрепление рубля влияет еще ряд факторов: положительная динамика переговоров между Россией и Украиной, высокие цены на экспортируемое Россией сырье, снижение импорта, предложения по переводу международной торговли российским за рубли.
Владимир Цупров (управляющий директор по инвестициям ТКБ Инвестмент Партнерс): До конца года ожидается сильный платежный и торговый баланс (то есть валюты от экспорта будет поступать в страну больше, чем будут покупать импортеры), если, конечно, не будет введено полное торговое эмбарго. Вывод капитала заблокирован, поэтому продавцов валюты в стране больше чем покупателей.
Это хорошие новости? Значит экономика оправляется от шока?
Олег Мисько (заведующий кафедрой экономики СЗИУ РАНХиГС): Можно сказать, что экономика адаптируется, стараясь найти некоторую точку равновесия. В этом смысле снижение разогретого спекуляциями курса валют — хорошая новость. Но строить на ней какие-то инвестиционные планы нельзя. Это лишь индикатор, что спадает паника и чуть уменьшается напряжение. Рынки, как и люди, привыкают ко всему.
Никита Демидов (директор филиала финансовой группы БКС): Экономику сейчас лучше оценивать не по курсу доллара, а по общепринятым экономическим показателям: рост ВВП, уровень инфляции, показатели рынка труда. Эти данные еще не опубликованы, пока мы видим лишь ухудшение прогнозов по ним. Поэтому делать выводы о том, что российская экономика успешно приспосабливается к новым условиям пока преждевременно.
Стоит ли срочно покупать валюту?
Дмитрий Марков (финансовый аналитик, автор стратегий автоследования «Финам»): Покупать валюту не рекомендую сейчас. Банк России ввел ряд ограничений, которые ограничивают целесообразность приобретения доллара или евро: комиссия в 12% на покупку, невозможность получения наличной валюты. Также, если ли вы положите валюту на депозит или текущий счет, то снять деньги сможете уже только в рублях по официальному курса на день выдачи (такое ограничение действует, по крайней мере, до 9 сентября).
Олег Мисько (заведующий кафедрой экономики СЗИУ РАНХиГС): в таких ситуациях мой ответ всегда «нет». Сейчас огромное количество неизвестных: когда закончится «спецоперация», снимут ли санкции, не переоценят ли сейчас рубль. В этих условиях поход частного инвестора на валютную биржу можно сравнить со ставками на тотализаторе или в подпольном казино. Шанс на успех примерно такой же.
Почему в банках доллары и евро по-прежнему так дорого стоят?
Владимир Цупров (управляющий директор по инвестициям ТКБ Инвестмент Партнерс): потому что Центральный банк требует взимать комиссию с продажи, которая для доллара должна быть не менее 10 рублей для граждан.
Никита Демидов (директор филиала финансовой группы БКС): Разница между покупкой и продажей, которую называют спредом, в обменных пунктах значительно выросла сразу после увеличения колебаний курса доллара и после увеличения биржевой комиссии для неимпортеров до 12%. Во-первых, расширение спреда позволит банкам больше заработать на возможном росте спроса, во-вторых, так банки снижают свои риски и выполняют рекомендации ЦБ.
Надолго ли дорожает рубль или ждать новых скачков?
Дмитрий Марков (финансовый аналитик, автор стратегий автоследования «Финам»): Пока мы продолжаем жить в режиме экономических сложностей возможны резкие движения курса рубля в обе стороны. Также на нестабильность курса будут продолжать влиять и внешние санкции. Нельзя исключать введения новых ограничений против нашей страны, на что рубль, вероятно, будет реагировать снижением.
Олег Мисько (заведующий кафедрой экономики СЗИУ РАНХиГС): валютный рынок, как и любой другой, похож на конус: мы видим верхушку айсберга, на которой сидят активные спекулянты. Они работают от новостей: если информация позитивная, то курс растет, если негативные — падает. На национальную валюту будет работать приближение посевной и высокие рублевые расходы аграриев. Но любые геополитические риски могут сыграть радикально против. Так что никаких долгосрочных прогнозов дать нельзя, горизонт планирования у нас, увы, всего две-три недели.
Что будет с ценами? Они же скакнули из-за роста курса доллара, почему они продолжают расти?
Владимир Цупров (управляющий директор по инвестициям ТКБ Инвестмент Партнерс): Возможно краткосрочно инфляция покажет значения 20+% годовых, но все говорит о том, что потом она сильно замедлится, вплоть до 10% годовых. Как долго инфляция застрянет на уровнях 10% и ниже — сказать сложно, но это возможно на месяцы, вплоть до конца года.
Никита Демидов (директор филиала финансовой группы БКС): Цены в экономике недостаточно эластичны: они охотно растут, но очень медленно снижаются. Пример такой неэластичности мы могли наблюдать, на пример, в ценах на топливо. Рост цен — это сейчас общемировая тенденция. Однако, теперь цены растут еще и из-за санкционного давления. Нарушаются цепочки поставок товаров, крупные логистические компании испытывают проблемы с доставками. В таких условиях, ожидать массового возврата цен к первоначальным уровням я бы точно не советовал.
Олег Мисько
заведующий кафедрой экономики СЗИУ РАНХиГС:
Импортеры железно будут соотносить свои цены с курсом, им не выгодно искусственно держать высокую стоимость. Их задача: быстрее купить товар, быстрее его продать, получить свои 17–20% прибыли и уйти за новой партией. Они больше заработают на обороне. Не случайно, сейчас мы видим скидки в некоторых магазинах импортной обуви и одежды.
По отечественным производителям ситуация сложнее. Если повышение их цен является инфляцией спроса (то есть попыткой заработать на ажиотаже), то с этим могут бороться компетентные органы. Если речь об инфляции издержек, то есть о росте себестоимости из-за проблем с логистикой, нехватки импортных запчастей и сырья, то бороться с этим сложнее и существенных корректировок вниз ожидать не стоит.
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