Вижу, рубль укрепляется, а доллар падает. Российская экономика оправляется от шока? Закупаться валютой? Что будет с ценами?

Что происходит, почему рубль укрепляется?

Дмитрий Марков (финансовый аналитик, автор стратегий автоследования «Финам»): Курс рубля сейчас не полностью рыночный. Экспортерам предписано продавать не менее 80% валютной выручки. К торгам на Московской бирже временно не допущены нерезиденты, а для российских юрлиц и физлиц установлена комиссия в 12% на покупку валюты. В результате объем торгов долларом и евро в марте на бирже примерно в два раза ниже среднемесячных значений. Также на укрепление рубля влияет еще ряд факторов: положительная динамика переговоров между Россией и Украиной, высокие цены на экспортируемое Россией сырье, снижение импорта, предложения по переводу международной торговли российским за рубли.

Владимир Цупров (управляющий директор по инвестициям ТКБ Инвестмент Партнерс): До конца года ожидается сильный платежный и торговый баланс (то есть валюты от экспорта будет поступать в страну больше, чем будут покупать импортеры), если, конечно, не будет введено полное торговое эмбарго. Вывод капитала заблокирован, поэтому продавцов валюты в стране больше чем покупателей.