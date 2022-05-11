ИКЕА, McDonald’s и Zara ушли, а офисы остались: что ждет рынок коммерческой недвижимости?

«Аналогичных компаний на российском рынке сейчас нет»

Практически сразу после того, как иностранные бренды и компании стали уходить с российского рынка, стала обсуждаться возможность замещения их продукции отечественными аналогами. Этот вопрос актуален и для рынка деловой недвижимости — смогут ли российские игроки занять освободившиеся после ухода иностранцев места?

«Деятельность российских компаний точно так же, как и зарубежных, завязана на зарубежных рынках. И при всех текущих логистических и финансовых сложностях они не смогут быстро и в полной мере занять место ушедших западных компаний, — отметил Валерий Трушин из IPG.Estate, — чтобы ушедшим игрокам нашлась замена, потребуется время и значительные инвестиции новых игроков в свое развитие. И на фоне ситуации, когда отсутствует возможность прогнозировать спрос и конвертацию продукции в покупку, выход на новый рынок – довольно рискованный шаг».

Также не верит в полную замену западных арендаторов отечественными и Денис Неробеев из Rusland SP Retail. «Отечественные компании в теории могут заместить зарубежные, но далеко не во всех сегментах. Это возможно, например, в общепите, — поделился он своим мнением, — при этом большие помещения, которые занимали H&M, Zara, Uniqlo в стрит-ритейле быстро заполнить не получится, поскольку заменить этих гигантов попросту некем, аналогичных компаний на российском рынке сейчас нет».

Впрочем, пока проблема не стоит так остро. «Многие международные компании, которые объявили о приостановке своей деятельности в России, продолжают сохранять за собой договорные обязательства на аренду коммерческих площадей. Это связано, во-первых, с тем, что разрыв договорных отношений — это довольно длительный процесс, а, во-вторых, с тем, что некоторые компании пока не приняли финального решения о полном прекращении деятельности. Таким образом, некоторые иностранные ритейлеры рассматривают возможность вернуться на российский рынок, поэтому судьба некоторых коммерческих объектов пока находится под вопросом», — напомнил Тимур Зайцев из «Авито Недвижимости».