Продажи квартир в новостройках рухнули до 99%. В каких регионах России сильнее всего?

По данным системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro, о которых пишут «Известия», сильнее всего продажи квартир в новостройках по итогам апреля 2022 года упали в Кургане — на 97%, Казани — на 98% и Волгограде — на 99%. Заметно снизились продажи в Крыму и Тюменской области — на 79%, Нижнем Новгороде — на 84%, Тюмени и Севастополе — на 80%, Екатеринбурге — на 84%, Новосибирске — на 90%, Ханты-Мансийском округе и Свердловской области — на 92%.

В меньшей степени пострадали московские и петербургские девелоперы — падение в данных регионах составило 46% и 59% соответственно.

По мнению коммерческого директора девелоперской компании Glincom Кристины Дудко, причин падения продаж несколько: это экономический кризис, прекращение инвестиционных вложений в недвижимость из-за роста ставок по депозитам, а также рост ипотечных ставок. «Многие потенциальные покупатели жилья взяли паузу в связи с изменениями ставки по льготной ипотеке, которую нельзя рефинансировать в случае снижения», — в свою очередь отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Как считают эксперты, дальнейшее падение спроса на новостройки может сильно повлиять на рынок недвижимости, который уже начинает входить в стагнацию, а она, в свою очередь, «обещает быть длительной». «В зоне риска — региональные девелоперы. Волна их банкротств может начаться осенью или в конце года, — резюмировал заместитель генерального директора «ДомДА» Дмитрий Екимов.