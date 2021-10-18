За сколько лет окупается квартира в Петербурге, если сдавать ее в аренду? Подсчитали аналитики

Согласно результатам исследования «Мира квартир», средняя по России доходность квартиры составляет 5,5% годовых — она окупается за 18 лет сдачи в аренду. В Петербурге на это уходит 22,6 года. За год показатель снизился: в 2020 году доходность оценивалась в 6%, окупаемость — в 16,6 лет.

Самые доходные квартиры в Астрахани и Нижнем Тагиле — 9,5% годовых при средней окупаемости в 10 лет. Самые низкодоходные с Сочи — 3,5% годовых и 28,5 лет.

В исследовании рассчитывалась средняя цена квартир на вторичном рынке и арендная ставка в каждом регионе. При этом не учитывались расходы на ремонт, налоги и другие статьи расхода.