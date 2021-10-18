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Недвижимость

За сколько лет окупается квартира в Петербурге, если сдавать ее в аренду? Подсчитали аналитики

Средняя доходность квартиры в Петербурге составляет 4,4%. Если сдавать ее в аренду, жилплощадь сможет окупиться почти за 23 года.

mikaelawill13 / Shutterstock.com

Согласно результатам исследования «Мира квартир», средняя по России доходность квартиры составляет 5,5% годовых — она окупается за 18 лет сдачи в аренду. В Петербурге на это уходит 22,6 года. За год показатель снизился: в 2020 году доходность оценивалась в 6%, окупаемость — в 16,6 лет. 

Самые доходные квартиры в Астрахани и Нижнем Тагиле — 9,5% годовых при средней окупаемости в 10 лет. Самые низкодоходные с Сочи — 3,5% годовых и 28,5 лет.

В исследовании рассчитывалась средняя цена квартир на вторичном рынке и арендная ставка в каждом регионе. При этом не учитывались расходы на ремонт, налоги и другие статьи расхода.

Напомним, Петербург также занял последнее место рейтинга городов России с дешевым жильем. Здесь практически не купить квартиру дешевле 500 тысяч рублей — число таких предложений составляет всего 0,5% от всего рынка. Снять квартиру в Петербурге в 2021 году стало дороже, чем до начала пандемии. Сильнее всего подорожали двухкомнатные, а вот «трешки» — только подешевели. Также Петербург вошел в десятку городов мира по росту цен на жилплощадь и в десятку городов России по росту цен на вторичную недвижимость. 

Ранее стало известно, что средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в России за год увеличилась на почти 25% — до 75,8 тысячи рублей. Только за первое полугодие 2021-го рост составил 9%. Квартиры в новостройках в России за год подорожали на 21%. На фоне роста цен на недвижимость средняя площадь квартир в Петербурге и Ленинградской области сократилась на 11%. Эксперты отмечают, что застройщики вновь начали предлагать горожанам более компактные планировки — до 20 квадратных метров. А крупнейшие банки России начали повышать ставки по ипотеке. 

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