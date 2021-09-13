Снять квартиру в Петербурге в 2021 году стало дороже, чем до начала пандемии. Арендные ставки в среднем выросли на 5 тысяч рублей.
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Фото: Shutterstock.com
По данным агенства «Петербургская недвижимость», в среднем арендные ставки выросли на 5 тысяч рублей в 2021 году — по сравнению с прошлым годом и началом текущего. Сейчас в спальных районах Петербурга снять однокомнатную квартиру можно за 20-30 тысяч рублей в месяц, двухкомнатную — за 25-45 тысяч, трехкомнатную — за 30-50 тысяч рублей.
Как считают эксперты, рост цен связан с выросшим спросом на аренду жилья — только в августе желающих снять жилье оказалось в 2,5 раза больше тех, кто планирует сдать свое. При этом свободных вариантов на рынке стало меньше.
В 2020 году из-за пандемии и перехода на «удаленку» многие уехали из Петербурга, квартиры на рынке аренды стояли невостребованными, а цены сильно упали. Сейчас же на отдельные квартиры даже образуются очереди. Кроме того, на ситуацию повлиял приток студентов — в 2021 году в вузы Петербурга поступило больше иногородних студентов, чем в прошлом.
Эксперты отмечают также сокращение срока найма жилья. До начала пандемии квартиры снимали в среднем на срок от 11 месяцев, сейчас же наниматель может съехать через 3-4 месяца. При этом, отмечают эксперты, все больший процент арендаторов между съемными квартирами и апарт–отелями делает выбор в пользу последних. Ставки в них составляют от 30 до 50 тысяч рублей за месяц при долгосрочной аренде и от 3 до 5 тысяч рублей в день при краткосрочной.
Напомним, Петербург занял последнее место рейтинга городов России с дешевым жильем. Здесь практически не купить квартиру дешевле 500 тысяч рублей — число таких предложений составляет всего 0,5% от всего рынка. На фоне роста цен на недвижимость средняя площадь квартир в Петербурге и Ленинградской области сократилась на 11%. Эксперты отмечают, что застройщики вновь начали предлагать горожанам более компактные планировки — до 20 квадратных метров.
Ранее также стало известно, что средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в России за год увеличилась на почти 25% — до 75,8 тысячи рублей. Только за первое полугодие 2021-го рост составил 9%. Квартиры в новостройках в России за год подорожали на 21%.
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