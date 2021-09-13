Снять квартиру в Петербурге в 2021 году стало дороже, чем до начала пандемии

По данным агенства «Петербургская недвижимость», в среднем арендные ставки выросли на 5 тысяч рублей в 2021 году — по сравнению с прошлым годом и началом текущего. Сейчас в спальных районах Петербурга снять однокомнатную квартиру можно за 20-30 тысяч рублей в месяц, двухкомнатную — за 25-45 тысяч, трехкомнатную — за 30-50 тысяч рублей.

Как считают эксперты, рост цен связан с выросшим спросом на аренду жилья — только в августе желающих снять жилье оказалось в 2,5 раза больше тех, кто планирует сдать свое. При этом свободных вариантов на рынке стало меньше.

В 2020 году из-за пандемии и перехода на «удаленку» многие уехали из Петербурга, квартиры на рынке аренды стояли невостребованными, а цены сильно упали. Сейчас же на отдельные квартиры даже образуются очереди. Кроме того, на ситуацию повлиял приток студентов — в 2021 году в вузы Петербурга поступило больше иногородних студентов, чем в прошлом.

Эксперты отмечают также сокращение срока найма жилья. До начала пандемии квартиры снимали в среднем на срок от 11 месяцев, сейчас же наниматель может съехать через 3-4 месяца. При этом, отмечают эксперты, все больший процент арендаторов между съемными квартирами и апарт–отелями делает выбор в пользу последних. Ставки в них составляют от 30 до 50 тысяч рублей за месяц при долгосрочной аренде и от 3 до 5 тысяч рублей в день при краткосрочной.