Аренда двухкомнатной квартиры в Петербурге стала дороже почти на 9%. Зато «трешки» подешевели

В среднем по всем городам России с июля по сентябрь квартиры с одной комнатой стали сдаваться на 3,7% дороже, достигнув значения 14 857 рублей в месяц, с двумя комнатами — на 5,2% (19 885 рублей), с тремя — на 1,8% (25 212 рублей). «Однушки» и «двушки» подорожали в 57 из 70 городов, ситуацию с арендой в которых исследовали специалисты «Мира квартир», «трешки» — в 42.

В Москве однокомнатные квартиры в среднем стали дороже на 6,2%, двухкомнатные — на 3,6%, трехкомнатные — на 3,3%. В Петербурге «однушка» стала дороже на 3,2%, «двушка» — почти на 9%, а «трешки» только подешевели, но незначительно — на 0,3%.

Напомним, ранее эксперты рынка недвижимости уже говорили о том, что снять квартиру в Петербурге в 2021 году стало дороже, чем до начала пандемии. Арендные ставки в среднем выросли на 5 тысяч рублей.

Петербург занял последнее место рейтинга городов России с дешевым жильем. Здесь практически не купить квартиру дешевле 500 тысяч рублей — число таких предложений составляет всего 0,5% от всего рынка. На фоне роста цен на недвижимость средняя площадь квартир в Петербурге и Ленинградской области сократилась на 11%. Эксперты отмечают, что застройщики вновь начали предлагать горожанам более компактные планировки — до 20 квадратных метров.

Ранее также стало известно, что средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в России за год увеличилась на почти 25% — до 75,8 тысячи рублей. Только за первое полугодие 2021-го рост составил 9%. Квартиры в новостройках в России за год подорожали на 21%.