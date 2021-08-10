Как пишет РБК, ссылаясь на данные аналитического центра ЦИАН, спрос на «микростудии» — квартиры площадью до 20 квадратных метров, на протяжении последних лет только увеличился. В 2019 году на такие лоты приходилось 1,4% сделок, в 2020 году — 1,7%, в первом полугодии 2021 — 2%. По оценкам «Главстрой Санкт-Петербург», на рынке новостроек масс-маркет за первые шесть месяцев 2021 года спрос на студии площадью менее 20 квадратных метров составил 5%. При этом на стандартные студии от 20 до 24 квадратных метров приходится около 30% спроса.

«На фоне роста цен в 2020 году застройщики вновь стали предлагать более компактные планировки, чтобы не потерять клиентов — за год средняя площадь квартир в продаже в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сократилась на 11%», — считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. «В жилой недвижимости спрос на малоформатные квартиры всегда соотносится с реальными доходами. Удорожание жилья может компенсироваться недорогой ипотекой, но если нет и ее, то уменьшение среднего чека, а значит и площади, неизбежно. Ситуация, как и на любом другом рынке — массовый спрос предполагает невысокий средний бюджет покупки», — добавляет коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов.

Однако «микростудии» могут покупать не только для жилья — это также может быть способом вложения средств. Впоследствии такую небольшую квартиру можно продать и добавить до большей по площади. «Основная целевая аудитория «микростудий» — это инвесторы, для которых важен минимальный порог входа, они вкладывают средства в недвижимость, в первую очередь с целью сбережения. Для себя и своих близких люди предпочитают всё-таки более комфортабельные планировки», — считает руководитель аналитического центра Группы RBI Елена Петропавловская.