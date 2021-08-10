На фоне роста цен на недвижимость средняя площадь квартир в Петербурге и Ленинградской области сократилась на 11%. Эксперты отмечают, что застройщики вновь начали предлагать горожанам более компактные планировки — до 20 квадратных метров.
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Как пишет РБК, ссылаясь на данные аналитического центра ЦИАН, спрос на «микростудии» — квартиры площадью до 20 квадратных метров, на протяжении последних лет только увеличился. В 2019 году на такие лоты приходилось 1,4% сделок, в 2020 году — 1,7%, в первом полугодии 2021 — 2%. По оценкам «Главстрой Санкт-Петербург», на рынке новостроек масс-маркет за первые шесть месяцев 2021 года спрос на студии площадью менее 20 квадратных метров составил 5%. При этом на стандартные студии от 20 до 24 квадратных метров приходится около 30% спроса.
«На фоне роста цен в 2020 году застройщики вновь стали предлагать более компактные планировки, чтобы не потерять клиентов — за год средняя площадь квартир в продаже в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сократилась на 11%», — считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. «В жилой недвижимости спрос на малоформатные квартиры всегда соотносится с реальными доходами. Удорожание жилья может компенсироваться недорогой ипотекой, но если нет и ее, то уменьшение среднего чека, а значит и площади, неизбежно. Ситуация, как и на любом другом рынке — массовый спрос предполагает невысокий средний бюджет покупки», — добавляет коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов.
Однако «микростудии» могут покупать не только для жилья — это также может быть способом вложения средств. Впоследствии такую небольшую квартиру можно продать и добавить до большей по площади. «Основная целевая аудитория «микростудий» — это инвесторы, для которых важен минимальный порог входа, они вкладывают средства в недвижимость, в первую очередь с целью сбережения. Для себя и своих близких люди предпочитают всё-таки более комфортабельные планировки», — считает руководитель аналитического центра Группы RBI Елена Петропавловская.
Напомним, ранее стало известно, что средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в России за год увеличилась на почти 25% — до 75,8 тысячи рублей. Только за первое полугодие 2021-го рост составил 9%. Квартиры в новостройках в России за год подорожали на 21%.
Программа льготной ипотеки должна была завершиться 1 июля 2021 года, однако теперь ее срок увеличен до 1 июля 2022-го. Льготную ипотеку можно взять на приобретение жилья у юридических лиц по договорам долевого участия или уступки права требования. Также допускается приобретение жилья у застройщиков по договорам купли-продажи во введенных в эксплуатацию домах. Счетная палата уже предрекла снижение доступности жилья в России из-за программы льготной ипотеки.
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