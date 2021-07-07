Жилье на вторичном рынке в России подорожало почти на 25%. Больше всего — в Сочи

Исследование проводилось в 70 горах России с населением от 300 тысяч человек и выше. Как выяснили аналитики федерального портала «Мира квартир», Средний «квадрат» по России стоит сегодня 75 785 рублей, что на 9,4% дороже, чем в начале года. Годовой рост с июня 2020 года по июнь 2021 составил 24,8%. Уточняется, что квадратный метр подорожал во всех исследованных городах.

Больше всего за полгода поднялась в цене вторичная недвижимость в Сочи (31,1%), Калуге (17,6%), Калининграде (17%), Череповце (16,8%), Улан-Удэ (16,8%), Московской области (16,8%), Севастополе (16,7%), Ленинградской области (16,3%), Магнитогорске (16,1%) и Воронеже (16,1%). В Москве цены за первое полугодие 2021 года увеличились в среднем на 6,8% — до 266,5 тысячи рублей за квадратный метр, в Петербурге на 9,6% — до 151,4 тысячи рублей.

Приморские города сильно подорожали из-за недоступности зарубежных курортов. Кроме того, льготная ипотека «разогрела» рынок новостроек, за ним последовал и вторичный рынок. «Но теперь, с изменением программы господдержки, мы ожидаем, что период ажиотажного спроса и стремительного роста цен закончится как на первичном, так и на вторичном рынках. До конца года цены на «вторичке» будут расти медленно, а в некоторых городах мы, возможно, увидим и «охлаждение» ценников», — отметил генеральный директор портала Павел Луценко