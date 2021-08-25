Петербург занял последнее место рейтинга городов России с дешевым жильем. Здесь практически не купить квартиру дешевле 500 тысяч рублей — число таких предложений составляет всего 0,5% от всего рынка.
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Фото: Shutterstock.com
Лидером рейтинга городов России, где можно купить квартиру на первичном и вторичном рынке дешевле 500 тысяч рублей, стал Омск — там жилье дешевле полумиллиона рублей составляет больше трети (32%) от общего объема сделок. Далее следуют Волгоград, где на продажи недорогих квартир приходится около четверти (23,4%) рынка, Челябинск (15%), Новосибирск (12%) и Воронеж (5,3%).
Москва и Петербург закрывают рейтинг. Здесь процент квартир дешевле 500 тысяч рублей составляет 1,1 и 0,5% от всего рынка соответственно.
Как объясняют эксперты, опрошенные «Известиями», самое дешевое жилье продается в регионах с низкими доходами и качеством жилого фонда, миграционным оттоком населения, неблагоприятной экологической ситуацией, некомфортным климатом. Что касается новостроек, в них продать квартиру за полмиллиона нельзя из-за объективных факторов ценообразования — поскольку стройматериалы, работа и прочие затраты обойдутся как минимум в 40 тысяч рублей за квадратный метр.
Напомним, ранее стало известно, что средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в России за год увеличилась на почти 25% — до 75,8 тысячи рублей. Только за первое полугодие 2021-го рост составил 9%. Квартиры в новостройках в России за год подорожали на 21%. На фоне роста цен на недвижимость средняя площадь квартир в Петербурге и Ленинградской области сократилась на 11%. Эксперты отмечают, что застройщики вновь начали предлагать горожанам более компактные планировки — до 20 квадратных метров.
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