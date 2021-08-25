Петербург занял последнее место рейтинга городов России с дешевым жильем

Лидером рейтинга городов России, где можно купить квартиру на первичном и вторичном рынке дешевле 500 тысяч рублей, стал Омск — там жилье дешевле полумиллиона рублей составляет больше трети (32%) от общего объема сделок. Далее следуют Волгоград, где на продажи недорогих квартир приходится около четверти (23,4%) рынка, Челябинск (15%), Новосибирск (12%) и Воронеж (5,3%).

Москва и Петербург закрывают рейтинг. Здесь процент квартир дешевле 500 тысяч рублей составляет 1,1 и 0,5% от всего рынка соответственно.

Как объясняют эксперты, опрошенные «Известиями», самое дешевое жилье продается в регионах с низкими доходами и качеством жилого фонда, миграционным оттоком населения, неблагоприятной экологической ситуацией, некомфортным климатом. Что касается новостроек, в них продать квартиру за полмиллиона нельзя из-за объективных факторов ценообразования — поскольку стройматериалы, работа и прочие затраты обойдутся как минимум в 40 тысяч рублей за квадратный метр.