Крупнейшие банки России начали повышать ставки по ипотеке

Как пишут «Ведомости», с 1 октября базовая ставка по основным программам «Сбербанка» вырастет на 0,4 процентного пункта, ставка рефинансирования ипотеки для клиентов других банков — на 0,3. Для программ ипотеки с господдержкой, нецелевого кредита под залог недвижимости и строительства жилого дома ставка не изменится.

До 1 октября базовая ставка на приобретение вторичного жилья начиналась с 7,7%, теперь минимальный уровень — 8,1%. Ставка рефинансирования ипотеки повышается с 7,9 до 8,2%. Ставка на новостройки также повысится на 0,4 процентных пункта.

До «Сбербанка» из крупных банков ставки по ипотеке повышал «Газпромбанк». С 27 августа они выросли на 0,3 процентных пункта — теперь ставка на покупку первичного и вторичного жилья составляет 7,9% годовых и 8,2% по военной ипотеке. До этого, 18 августа, ставку повысил и ВТБ. Ставки на покупку квартиры в новостройке и на вторичном рынке здесь составляют 9,2%, ставка рефинансирования — 8,6% годовых.

За «Сбербанком» последуют и другие крупные банки, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, поэтому средняя ставка новых выдач ипотеки будет устойчиво расти. Уже в ближайшие месяцы средние ставки по собственным программам банков могут превысить 9%.

Напомним, за два года количество зарегистрированных в России ипотек выросло на 30%. На столько же выросла выдача потребительских кредитов в Петербурге в первом полугодии 2021. Таким образом, город оказался на втором месте по России — обогнала его только Москва.