По данным консалтинговой компании Knight Frank Russia, в Петербурге жилье по итогам второго квартала 2021 года подорожало на 26,7% — город стал восьмым в рейтинге по росту цен на жилую недвижимость. Первый квартал Петербург закончил на пятой строчке с подорожанием на 16,2%.

Одним из ключевых факторов повышения стоимости жилья стало удорожание себестоимости строительства на фоне пандемии, случившееся в связи с ростом цен на строительные материалы, нарушением графика их поставок, а также частичным оттоком рабочей силы со стройплощадок — в основном за счет отъезда мигрантов из ближнего зарубежья.

В числе других причин роста цен на жилье в Петербурге называют повышение доступности ипотеки за счет действий государства. Эксперты ожидают, что до конца года ценовая динамика стабилизируется на уровне 3-5% в квартал.

В Москве по итогам квартала стоимость жилья подорожала на 28,8% — таким образом, столица заняла пятое место рейтинга. При этом еще год назад Москва занимала 92-е место в списке с индексом +2,4%.

Напомним, Петербург также занял последнее место рейтинга городов России с дешевым жильем. Здесь практически не купить квартиру дешевле 500 тысяч рублей — число таких предложений составляет всего 0,5% от всего рынка. Снять квартиру в Петербурге в 2021 году стало дороже, чем до начала пандемии. Сильнее всего подорожали двухкомнатные, а вот «трешки» — только подешевели.

Ранее стало известно, что средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в России за год увеличилась на почти 25% — до 75,8 тысячи рублей. Только за первое полугодие 2021-го рост составил 9%. Квартиры в новостройках в России за год подорожали на 21%. На фоне роста цен на недвижимость средняя площадь квартир в Петербурге и Ленинградской области сократилась на 11%. Эксперты отмечают, что застройщики вновь начали предлагать горожанам более компактные планировки — до 20 квадратных метров. А крупнейшие банки России начали повышать ставки по ипотеке.