Статистика дня: квартиры в новостройках в России за год подорожали на 21%

Как следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России в январе-июне 2021 года, квадратный метр в новостройках сейчас стоит в среднем 89 тысяч рублей, тогда как год назад его стоимость составляла 73,5 тысячи. Что касается вторичного рынка, здесь квадратный метр сейчас стоит 70,8 тысячи рублей, а год назад — 61,9 тысячи.

Самая дорогая первичная недвижимость находится на Северо-Западе России, 140 тысяч рублей за квадратный метр, и в Центральном федеральном округе — 108,5 тысячи рублей. В Петербурге квадратный метр в новом доме в среднем стоит 166 тысячи рублей, в Москве — 277 тысяч.

Напомним, ранее стало известно, что средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в России за год увеличилась на почти 25% — до 75,8 тысячи рублей. Только за первое полугодие 2021-го рост составил 9%.

Программа льготной ипотеки должна была завершиться 1 июля 2021 года, однако теперь ее срок увеличен до 1 июля 2022-го. Льготную ипотеку можно взять на приобретение жилья у юридических лиц по договорам долевого участия или уступки права требования. Также допускается приобретение жилья у застройщиков по договорам купли-продажи во введенных в эксплуатацию домах. Счетная палата уже предрекла снижение доступности жилья в России из-за программы льготной ипотеки.