Петербург вошел в десятку городов России по росту цен на вторичную недвижимость

Больше всего с начала года вторичное жилье подорожало в Краснодаре — как пишет РИА «Новости», средняя стоимость квадратного метра по итогам сентября здесь составляет 71 481 рубль, что выше на 28,82%, чем в январе. Второе место занял Омск с подорожанием на 22,69%, до 57 992 рублей. Замыкает тройку лидеров Нижний Новгород, где с начала стоимость жилья выросла на 20,92% и достигла в сентябре 86 215 рублей.

Петербург расположился на 10-й строчке в подорожанием квадратного метра вторичной недвижимости на 11,6% — по итогам сентября его стоимость составила 157 544 рубля. Квадратный метр «вторички» в Москве подорожал на 10,68% — до 264 835 рублей.

Напомним, Петербург также занял последнее место рейтинга городов России с дешевым жильем. Здесь практически не купить квартиру дешевле 500 тысяч рублей — число таких предложений составляет всего 0,5% от всего рынка. Снять квартиру в Петербурге в 2021 году стало дороже, чем до начала пандемии. Сильнее всего подорожали двухкомнатные, а вот «трешки» — только подешевели. По итогам второго квартала 2021 года Петербург также вошел в десятку городов мира по росту цен на жилую недвижимость. Жилье здесь подорожало на 26,7%.

Ранее стало известно, что средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в России за год увеличилась на почти 25% — до 75,8 тысячи рублей. Только за первое полугодие 2021-го рост составил 9%. Квартиры в новостройках в России за год подорожали на 21%. На фоне роста цен на недвижимость средняя площадь квартир в Петербурге и Ленинградской области сократилась на 11%. Эксперты отмечают, что застройщики вновь начали предлагать горожанам более компактные планировки — до 20 квадратных метров. А крупнейшие банки России начали повышать ставки по ипотеке.