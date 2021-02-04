Комиссия Совфеда предложила блокировать социальные сети за призывы к участию в акциях протеста

Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ считает необходимым прописать в законодательстве России возможность блокировки социальных сетей за призывы к участию в акциях протеста. От временной до постоянной.
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По мнению комиссии, такие платформы, как Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и TikTok стали «источником распространения призывов к массовым беспорядкам, информации, направленной на их склонение или иное вовлечение в совершение противоправных действий, в том числе представляющих угрозу для жизни и здоровья других». Также в соцсетях распространялась «недостоверная общественно значимая информация».
«Во время проведения несанкционированных протестных акций 23 и 31 января 2021 года на интернет-платформах публиковались открытые призывы к массовым беспорядкам и инструкции по участию в них, целенаправленно завышались цифры о числе их участников, размещались ложные сведения о случаях насилия со стороны правоохранительных органов, публиковались в открытом доступе персональные данные их сотрудников, нагнеталась ненависть в отношении граждан, не поддержавших массовые беспорядки», — приводит ТАСС заявление комиссии.
В комиссии считают, СМИ манипулировали сознанием россиян, используя соцсети. «Персональные данные зарегистрированных на интернет-платформах российских граждан целенаправленно использовались для манипуляции их сознанием и в целях их мобилизации на радикальные действия», — заявляют в Совете Федерации. Комиссия «решительно осуждает деятельность интернет-компаний», допускающих размещение на своих ресурсах сообщений, объявлений, призывов и информации, направленной на привлечение россиян к участию в акциях. «Такая практика должна быть признана недопустимой», — резюмируют они.
По мнению членов комиссии Совета Федерации, необходимо «усовершенствовать российское законодательство с целью предотвращения использования социальных сетей для мобилизации граждан на противоправные действия». Также они требуют ввести систему наказаний для соцсетей — от штрафов до временной или постоянной блокировки.
Напомним, вечером 17 января российский политик Алексей Навальный вернулся в Россию. Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево» и доставлен во второй отдел полиции, где на следующий день, 18 января, политика судили и приговорили к 30 суткам ареста. Тогда Сети начали появляться призывы «выйти на прогулку» в поддержку Навального. Роскомнадзор потребовал удалить посты из всех соцсетей.
ФСИН просла заменить Алексею Навальному условное наказание на реальное из-за «систематических нарушений» условий испытательного срока еще до его госпитализации в Германию. 2 февраля суд удовлетворил ходатайство ФСИН и приговорил Навального к 3,5 годам лишения свободы. С учетом времени, проведенного под домашним арестом — к 2 годам и 8 месяцам.
Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров сравнил организаторов митингов в поддержку Алексея Навального с «обезумевшим Гитлером», который в 1945 году «молодых ребятишек бросил под советские танки». Макаров также выразил благодарность сотрудникам органов правопорядка. По его мнению, росгвардейцам и полиции «памятник нужно ставить».
Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов считает неправомерными действия полиции по отношению к участникам митинга в поддержку российского политика Алексея Навального, прошедшего 23 января. Также он отметил, что «дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем» — комментируя акцию 31 января. А еще предложил отложить исполнение арестов для участников протестных акций 23 и 31 января. В связи с их большим количеством не могут быть обеспечены гарантированные законом права арестованных.
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