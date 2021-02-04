Комиссия Совфеда предложила блокировать социальные сети за призывы к участию в акциях протеста

По мнению комиссии, такие платформы, как Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и TikTok стали «источником распространения призывов к массовым беспорядкам, информации, направленной на их склонение или иное вовлечение в совершение противоправных действий, в том числе представляющих угрозу для жизни и здоровья других». Также в соцсетях распространялась «недостоверная общественно значимая информация».

«Во время проведения несанкционированных протестных акций 23 и 31 января 2021 года на интернет-платформах публиковались открытые призывы к массовым беспорядкам и инструкции по участию в них, целенаправленно завышались цифры о числе их участников, размещались ложные сведения о случаях насилия со стороны правоохранительных органов, публиковались в открытом доступе персональные данные их сотрудников, нагнеталась ненависть в отношении граждан, не поддержавших массовые беспорядки», — приводит ТАСС заявление комиссии.

В комиссии считают, СМИ манипулировали сознанием россиян, используя соцсети. «Персональные данные зарегистрированных на интернет-платформах российских граждан целенаправленно использовались для манипуляции их сознанием и в целях их мобилизации на радикальные действия», — заявляют в Совете Федерации. Комиссия «решительно осуждает деятельность интернет-компаний», допускающих размещение на своих ресурсах сообщений, объявлений, призывов и информации, направленной на привлечение россиян к участию в акциях. «Такая практика должна быть признана недопустимой», — резюмируют они.

По мнению членов комиссии Совета Федерации, необходимо «усовершенствовать российское законодательство с целью предотвращения использования социальных сетей для мобилизации граждан на противоправные действия». Также они требуют ввести систему наказаний для соцсетей — от штрафов до временной или постоянной блокировки.