В Сети призывают «выйти на прогулку» в поддержку Навального. Роскомнадзор потребовал удалить посты из всех соцсетей

19 января Алексей Навальный выпустил расследование о «дворце для Путина». Видео за два дня набрало более 55 миллионов просмотров. Не только в поддержку Навального, который будет находиться в СИЗО «Матросская тишина» как минимум до 15 февраля, но и выступая против коррупции в Сети начали призывать «выйти на прогулку» по главным улицам городов России.

Спустя два дня, 21 января, на фоне протестных настроений Роскомнадзор заявил, что «привлечет к ответственности интернет-площадки за вовлечение подростков в противоправную деятельность». В адрес социальных сетей были направлены соответствующие уведомления о «вызове на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.41 КоАП РФ» — «Административные правонарушения в области связи и информации».

«Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещенной в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях. Участие в подобных несанкционированных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, в том числе в условиях пандемии, несет в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью», — говорится в заявлении Роскомнадзора.