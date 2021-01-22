В Сети призывают «выйти на прогулку» в поддержку Навального. Роскомнадзор потребовал удалить посты из всех соцсетей

Вечером 17 января российский политик Алексей Навальный вернулся в Россию. Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево» и доставлен во второй отдел полиции управления МВД России по городу Химки, где на следующий день, 18 января, политика судили и приговорили к 30 суткам ареста. Тогда в Сети начали появляться призывы «выйти на прогулку» в поддержку Навального. Роскомнадзор потребовал удалить посты из всех соцсетей.
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Mikhail Zhbankov / Shutterstock.com
19 января Алексей Навальный выпустил расследование о «дворце для Путина». Видео за два дня набрало более 55 миллионов просмотров. Не только в поддержку Навального, который будет находиться в СИЗО «Матросская тишина» как минимум до 15 февраля, но и выступая против коррупции в Сети начали призывать «выйти на прогулку» по главным улицам городов России.
Спустя два дня, 21 января, на фоне протестных настроений Роскомнадзор заявил, что «привлечет к ответственности интернет-площадки за вовлечение подростков в противоправную деятельность». В адрес социальных сетей были направлены соответствующие уведомления о «вызове на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.41 КоАП РФ» — «Административные правонарушения в области связи и информации».
«Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещенной в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях. Участие в подобных несанкционированных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, в том числе в условиях пандемии, несет в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью», — говорится в заявлении Роскомнадзора.
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Shutterstock.com
Социальные сети уже начали удалять призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях, сообщили в Роскомнадзоре. К утру пятницы, 22 января, TikTok удалил 38% информации, «вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия», от общего объема выявленной. Однако, как уточняют в ведомстве, в соцсети «продолжается наибольшая активность, появляются новые призывы, распространение которых носит в том числе искусственный характер».
«ВКонтакте» прекращено распространение 50% незаконной информации от общего объема выявленной, Instagram — 17%. Видеохостинг YouTube прекратил распространение 50% выявленных «призывов к подрастающему поколению участвовать в противоправных акциях». В настоящий момент Роскомнадзор «продолжает взаимодействие с интернет-платформами с целью прекращения вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги».
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bellena / Shutterstock.com
Днем 21 января петербургских студентов начали предупреждать о последствиях «прогулок». Например, беседы с разъяснением законодательства о митингах начали проводить в колледже водных ресурсов. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на заместителя директора по учебно-воспитательной работе колледжа Юлию Бондаренко, в течение беседы студентам рассказали о согласованных и несогласованных митингах, об уголовной и административной ответственности.
«Мы, конечно, не говорим конкретно, не делаем акцент на Навальном, потому что иначе это будет работать в другую сторону. А для чего лишний раз говорить о Навальном? Большая часть и так его знает, они общаются, и весь интернет пестрит об этом. Напоминать лишний раз не хочется», — прокомментировала она.
По данным независимого журнала о современном университете DOXA, о последствиях участия в «прогулках» уже предупреждены студенты физфака МГУ, МИФИ, Финансового университета, СЗИУ РАНХиГС, РГУ нефти и газа, РГЭУ РИНХ в Ростове-на-Дону, Кубанского аграрного университета, Башкирского университета, Ярославского университета, Костромского университета, Казанского энергетического колледжа и РГГМУ. В некоторых вузах опровергают информацию об этом.
В Петербурге полицейские начали приходить к активистам и журналистам. Как пишет «Медиазона», участковая пришла домой к юристу Варе Михайловой и корреспонденту Давиду Френкелю, чтобы вручить им предостережение о запрете участвовать в акциях с 20 по 29 января. В документе говорилось о статье 8.6.1 КоАП Петербурга — нарушение требований нормативно-правовых актов правительства города, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности.
Приходят также тем людям, которые могут принять участие в протестной акции 23 января. По данным «Бумаги», их предупреждают «о недопустимости участия в незаконных публичных мероприятиях». По словам источника газеты, этим «в том числе занимаются и уголовные службы».
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