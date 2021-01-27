«Когда переходят красную черту, когда откровенная гапоновщина выходит на улицы… это есть политическое браконьерство… Мы с вами из истории знаем, чем это заканчивается. Это можно сравнить с тем, что произошло в 1945 году, когда… обезумевший Гитлер молодых ребятишек бросил под советские танки, которые захватывали Берлин. Молодежь бросил», — приводит РИА «Новости» слова Макарова.

Председатель петербургского ЗакСа также выразил благодарность сотрудникам Росгвардии и полиции, которые работали на митингах. «Знаете, памятник нужно ставить росгвардейцам, офицерам, военнослужащим и сотрудникам МВД. Вы представляете, когда начинается такое, какая на них морально-психологическая нагрузка? Физическая, эмоциональная?.. Мы сидели разбирали то, что происходило — все воскресенье, понедельник разбирали, в субботу. И мы видели, что изнутри, как можно завести все это», — приводит «Фонтанка» его слова.

Петербуржцам, которые будут выходить на митинги, также пригрозили «эхом коронавируса». Сейчас показатели свидетельствуют, что эпидемия находится в нисходящей части второй волны. Однако вероятность формирования «эха» в виде временного подъема заболеваемости и госпитализаций будет сохранятся еще 4–5 дней — из-за массового выхода граждан на работу и учебу по окончании новогодних праздников.

«Такой вариант развития событий возможен также вследствие массовых нарушений ограничительных противоэпидемических мер. Строгое соблюдение гражданами социальной дистанции, масочного режима и неучастие в массовых мероприятиях ускорят реализацию сформировавшегося тренда на снижение распространения инфекции», — заявили 26 января в межведомственном городском координационном совете по противодействию COVID-19.

Напомним, вечером 17 января российский политик Алексей Навальный вернулся в Россию. Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево» и доставлен во второй отдел полиции управления МВД России по городу Химки, где на следующий день, 18 января, политика судили и приговорили к 30 суткам ареста. Тогда в Сети начали появляться призывы «выйти на прогулку» в поддержку Навального. Роскомнадзор потребовал удалить посты из всех соцсетей. За оставшиеся 170 публикаций социальные сети будут оштрафованы на сумму до 4 миллионов рублей.