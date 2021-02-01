«Дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем»: омбудсмен по правам человека в Петербурге — об акции 31 января

Об акции 31 января в Петербурге:

В Санкт-Петербурге была организована фактически войсковая операция, парализовавшая центр города и нарушившая воскресные планы множества петербуржцев, но это не остановило многотысячную несогласованную акцию.

Даже в условиях эпидемии коронавируса существует возможность организовать диалог, дать людям возможность законно выразить свою позицию, реализовать свои права, не нарушая прав других. Но вместо ответов на вопросы, волнующие общество, власть вновь выставляет для «диалога» полицию и ОМОН.

31 января в Санкт-Петербурге были как нарушения со стороны участников акции, в том числе – случаи применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, так и нарушения прав человека сотрудниками правоохранительных органов — жестокое применение силы и специальных средств, воспрепятствование работе и задержания журналистов. Уже после окончания акции выявлены факты недопуска адвокатов к задержанным в отделах полиции.

Дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем. Насилие лишь усиливает непримиримость и порождает ожесточение. Это — путь к большой беде. Пора остановиться.