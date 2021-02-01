«Дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем»: омбудсмен по правам человека в Петербурге — об акции 31 января

В минувшее воскресенье, 31 января, в России повторно прошли несогласованные протесты в поддержку политика Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо» на 13:00 1 февраля, задержано уже более 5 414 человек по всей стране — в том числе 1 205 в Петербурге.
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По словам уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова, «дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем». «Насилие лишь усиливает непримиримость и порождает ожесточение. Это — путь к большой беде. Пора остановиться», — считает он. Приводим полный текст заявления омбудсмена об акции 31 января в Петербурге.
Александр Шишлов
Об акции 31 января в Петербурге:
В Санкт-Петербурге была организована фактически войсковая операция, парализовавшая центр города и нарушившая воскресные планы множества петербуржцев, но это не остановило многотысячную несогласованную акцию.
Даже в условиях эпидемии коронавируса существует возможность организовать диалог, дать людям возможность законно выразить свою позицию, реализовать свои права, не нарушая прав других. Но вместо ответов на вопросы, волнующие общество, власть вновь выставляет для «диалога» полицию и ОМОН.
31 января в Санкт-Петербурге были как нарушения со стороны участников акции, в том числе – случаи применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, так и нарушения прав человека сотрудниками правоохранительных органов — жестокое применение силы и специальных средств, воспрепятствование работе и задержания журналистов. Уже после окончания акции выявлены факты недопуска адвокатов к задержанным в отделах полиции.
Дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем. Насилие лишь усиливает непримиримость и порождает ожесточение. Это — путь к большой беде. Пора остановиться.
Напомним, вечером 17 января российский политик Алексей Навальный вернулся в Россию. Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево» и доставлен во второй отдел полиции управления МВД России по городу Химки, где на следующий день, 18 января, политика судили и приговорили к 30 суткам ареста.
ФСИН просит заменить Алексею Навальному условное наказание на реальное из-за «систематических нарушений» условий испытательного срока еще до его госпитализации в Германию. Когда политик лечился, «сотрудники инспекции с пониманием к этому отнеслись и вызовы его в инспекцию не осуществлялись»
В Сети начали появляться призывы «выйти на прогулку» в поддержку Навального. Роскомнадзор потребовал удалить посты из всех соцсетей. За оставшиеся 170 публикаций социальные сети будут оштрафованы на сумму до 4 миллионов рублей.
Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров сравнил организаторов митингов в поддержку Алексея Навального с «обезумевшим Гитлером», который в 1945 году «молодых ребятишек бросил под советские танки». Макаров также выразил благодарность сотрудникам органов правопорядка. По его мнению, росгвардейцам и полиции «памятник нужно ставить».
Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов считает неправомерными действия полиции по отношению к участникам митинга в поддержку российского политика Алексея Навального, прошедшего 23 января. Основная тематика поступивших к нему обращений — жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов, в частности, на применение насилия, на воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, на необоснованные задержания людей, не участвовавших в акции, на процессуальные нарушения.
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