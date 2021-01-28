ФСИН: условное наказание Навальному просят заменить на реальное из-за «систематических нарушений» еще до госпитализации в Германию

«Сейчас много спекулируют о том, что осужденный Навальный не мог являться в инспекцию, так как был в коме. Но он систематически нарушал условия испытательного срока до своей госпитализации, в частности — минимум шесть раз (с января по август) не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни», — приводит «Интерфакс» слова Коробковой.

Пока Навальный проходил лечение, «сотрудники инспекции с пониманием к этому отнеслись и вызовы его в инспекцию не осуществлялись». По ее словам, и после выписки он не приходил на регистрацию и только в ноябре уведомил УФСИН Москвы, что восстанавливает здоровье в Берлине, не предоставив этому официальных подтверждений. «Сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию», — добавила она.

Как напомнила Коробкова, суд обязал Навального дважды в месяц являться на регистрацию в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией. За неявку его официально предупреждали, что условный срок ему могут заменить на реальный.

Во ФСИН не знали фактический адрес пребывания Навального после его выписки, поэтому 27 ноября ведомство начало первоначальные розыскные мероприятия, а 29 декабря Навальный был объявлен в розыск. «Таким образом, все напрямую зависит от поведения лица, которому судом при вынесении приговора был дан шанс на исправление без изоляции от общества и предоставлена возможность для его реализации», — резюмировала Коробкова.

Напомним, вечером 17 января российский политик Алексей Навальный вернулся в Россию. Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево» и доставлен во второй отдел полиции управления МВД России по городу Химки, где на следующий день, 18 января, политика судили и приговорили к 30 суткам ареста. Тогда в Сети начали появляться призывы «выйти на прогулку» в поддержку Навального. Роскомнадзор потребовал удалить посты из всех соцсетей. За оставшиеся 170 публикаций социальные сети будут оштрафованы на сумму до 4 миллионов рублей.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров сравнил организаторов митингов в поддержку Алексея Навального с «обезумевшим Гитлером», который в 1945 году «молодых ребятишек бросил под советские танки». Макаров также выразил благодарность сотрудникам органов правопорядка. По его мнению, росгвардейцам и полиции «памятник нужно ставить».