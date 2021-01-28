Омбудсмен по правам человека в Петербурге назвал неправомерными действия полиции по отношению к участникам митинга в поддержку Навального

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов считает неправомерными действия полиции по отношению к участникам митинга в поддержку российского политика Алексея Навального, прошедшего 23 января. К нему поступило уже более 30 обращений.
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Alexander Chizhenok / Shutterstock.com
Основная тематика поступивших обращений — жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов, в частности, на применение насилия, на воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, на необоснованные задержания людей, не участвовавших в акции, на процессуальные нарушения. Омбудсмен также получает просьбы о правовой помощи в обжаловании судебных решений.
Права журналистов
По фактам воспрепятствования профессиональной деятельности 16 журналистов до и во время акции протеста омбудсмен Шишлов получил как отдельные обращения, так и коллективные. В частности — от Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области.
В целях исключения в дальнейшем случаев воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов предложено провести встречу представителей руководства МВД и Союза журналистов. «Будем в диалоге с органами внутренних дел искать пути разрешения противоречий, которые позволят журналистам исполнять свою профессиональную работу. В этом заинтересовано все общество», — сказал омбудсмен.
Применение физической силы
Представители омбудсмена по правам человека в Петербурге зафиксировали случаи «несоразмерного применения физической силы и специальных средств к гражданам, которые не оказывали сопротивления либо не могли его оказать» — женщинам и пожилым людям. Отдельно отмечено, что у большинства сотрудников полиции и Росгвардии нагрудные знаки, позволяющие их идентифицировать, были скрыты либо отсутствовали.
В защиту прав Маргариты Юдиной, получившей травму в результате удара сотрудника полиции, Александр Шишлов обратился в территориальные подразделения Росздравнадзора и Следственного комитета России. «Действия Маргариты Юдиной не носили признаков преступления или административного правонарушения, она не противодействовала законным требованиям сотрудника полиции, а выполнение возложенных на сотрудника обязанностей могло быть беспрепятственно обеспечено без применения силы к потерпевшей», — отмечают в пресс-службе омбудсмена.
Кроме Маргариты Юдиной во время и после субботней акции за медицинской помощью обратились еще 23 человека, 15 из них были госпитализированы.
Нарушения прав задержанных
В поступивших к омбудсмену Шишлову жалобах также сообщается о необоснованном задержании людей, не участвовавших в акции, о длительном (до 4-х часов) содержании в транспортных средствах для перевозки задержанных при низкой температуре без возможности воспользоваться туалетом, о нарушении сроков задержания, о незаконном принуждении к фотографированию, дактилоскопированию и прочих нарушениях.
Большинство обратившихся заявляют, что они не участвовали в акции и безрезультатно пытались объяснить это при задержании. Что подтверждают случаи, зафиксированные представителями омбудсмена — задержания прохожих и журналистов после 18:00 у станции метро «Гостиный двор», когда участники акции с этого места уже разошлись.
«Там никто не проводил пикеты и не скандировал лозунги. Несмотря на это, сотрудники полиции проводили выборочные задержания тех, кто шел вдоль Невской линии Гостиного двора либо выходил из метро. С 18:20 до 19:30 случайными прохожими были заполнены пять автобусов для перевозки задержанных. Жалобы на нарушения прав граждан в ходе акции 23 января продолжают поступать, по всем обращениям к Уполномоченному проводятся проверки», — резюмируют в пресс-службе омбудсмена.
Напомним, вечером 17 января российский политик Алексей Навальный вернулся в Россию. Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево» и доставлен во второй отдел полиции управления МВД России по городу Химки, где на следующий день, 18 января, политика судили и приговорили к 30 суткам ареста.
ФСИН просит заменить Алексею Навальному условное наказание на реальное из-за «систематических нарушений» условий испытательного срока еще до его госпитализации в Германию. Когда политик лечился, «сотрудники инспекции с пониманием к этому отнеслись и вызовы его в инспекцию не осуществлялись»
В Сети начали появляться призывы «выйти на прогулку» в поддержку Навального. Роскомнадзор потребовал удалить посты из всех соцсетей. За оставшиеся 170 публикаций социальные сети будут оштрафованы на сумму до 4 миллионов рублей.
Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров сравнил организаторов митингов в поддержку Алексея Навального с «обезумевшим Гитлером», который в 1945 году «молодых ребятишек бросил под советские танки». Макаров также выразил благодарность сотрудникам органов правопорядка. По его мнению, росгвардейцам и полиции «памятник нужно ставить».
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