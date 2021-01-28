Омбудсмен по правам человека в Петербурге назвал неправомерными действия полиции по отношению к участникам митинга в поддержку Навального

Основная тематика поступивших обращений — жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов, в частности, на применение насилия, на воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, на необоснованные задержания людей, не участвовавших в акции, на процессуальные нарушения. Омбудсмен также получает просьбы о правовой помощи в обжаловании судебных решений.

Права журналистов

По фактам воспрепятствования профессиональной деятельности 16 журналистов до и во время акции протеста омбудсмен Шишлов получил как отдельные обращения, так и коллективные. В частности — от Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области.

В целях исключения в дальнейшем случаев воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов предложено провести встречу представителей руководства МВД и Союза журналистов. «Будем в диалоге с органами внутренних дел искать пути разрешения противоречий, которые позволят журналистам исполнять свою профессиональную работу. В этом заинтересовано все общество», — сказал омбудсмен.

Применение физической силы

Представители омбудсмена по правам человека в Петербурге зафиксировали случаи «несоразмерного применения физической силы и специальных средств к гражданам, которые не оказывали сопротивления либо не могли его оказать» — женщинам и пожилым людям. Отдельно отмечено, что у большинства сотрудников полиции и Росгвардии нагрудные знаки, позволяющие их идентифицировать, были скрыты либо отсутствовали.

В защиту прав Маргариты Юдиной, получившей травму в результате удара сотрудника полиции, Александр Шишлов обратился в территориальные подразделения Росздравнадзора и Следственного комитета России. «Действия Маргариты Юдиной не носили признаков преступления или административного правонарушения, она не противодействовала законным требованиям сотрудника полиции, а выполнение возложенных на сотрудника обязанностей могло быть беспрепятственно обеспечено без применения силы к потерпевшей», — отмечают в пресс-службе омбудсмена.

Кроме Маргариты Юдиной во время и после субботней акции за медицинской помощью обратились еще 23 человека, 15 из них были госпитализированы.

Нарушения прав задержанных

В поступивших к омбудсмену Шишлову жалобах также сообщается о необоснованном задержании людей, не участвовавших в акции, о длительном (до 4-х часов) содержании в транспортных средствах для перевозки задержанных при низкой температуре без возможности воспользоваться туалетом, о нарушении сроков задержания, о незаконном принуждении к фотографированию, дактилоскопированию и прочих нарушениях.

Большинство обратившихся заявляют, что они не участвовали в акции и безрезультатно пытались объяснить это при задержании. Что подтверждают случаи, зафиксированные представителями омбудсмена — задержания прохожих и журналистов после 18:00 у станции метро «Гостиный двор», когда участники акции с этого места уже разошлись.

«Там никто не проводил пикеты и не скандировал лозунги. Несмотря на это, сотрудники полиции проводили выборочные задержания тех, кто шел вдоль Невской линии Гостиного двора либо выходил из метро. С 18:20 до 19:30 случайными прохожими были заполнены пять автобусов для перевозки задержанных. Жалобы на нарушения прав граждан в ходе акции 23 января продолжают поступать, по всем обращениям к Уполномоченному проводятся проверки», — резюмируют в пресс-службе омбудсмена.