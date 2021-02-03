Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов предложил отложить исполнение арестов для участников акций в поддержку российского политика Алексея Навального, прошедших в городе 23 и 31 января. По его мнению, исполнение «принимаемых в таком большом количестве решений об административном аресте физически не может быть обеспечено без нарушения гарантированных законодательством прав арестованных».
-
Postmodern Studio / Shutterstock.com
К Шишлову поступило уже более 40 жалоб на нарушения права участников массовой акции 31 января в центре Петербурга и освещавших ее журналистов. Заявители жалуются на необоснованное применение физической силы и спецсредств, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также на необоснованные задержания людей, не участвовавших в акции.
Омбудсмен также получает жалобы от адвокатов, общественных защитников и членов общественной наблюдательной комиссии Петербурга на недопуск к задержанным, находившимся в отделах полиции в Василеостровском, Выборгском, Кировском, Красногвардейском, Курортном, Петроградском и Пушкинском районах. 2 февраля начали поступить заявления о нарушениях прав граждан, арестованных судом за участие в акции.
«В связи с поступающими жалобами на нарушения условий содержания административно арестованных Александр Шишлов отметил, что исполнение принимаемых в таком большом количестве решений об административном аресте физически не может быть обеспечено ГУ МВД без нарушения гарантированных законодательством прав арестованных, и предложил в качестве неотложной меры защиты законных прав арестованных применять (в соответствии со статьей 31.5 КоАП РФ) отсрочку исполнения постановлений о назначении ареста», — сообщает пресс-служба омбудсмена.
Кроме того, Александр Шишлов обратился к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой проверить соблюдение порядка и условий отбывания ареста по решениям судов, принятым 1 и 2 февраля, и принять меры прокурорского реагирования по фактам нарушения условий содержания арестованных.
Напомним, вечером 17 января российский политик Алексей Навальный вернулся в Россию. Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево» и доставлен во второй отдел полиции управления МВД России по городу Химки, где на следующий день, 18 января, политика судили и приговорили к 30 суткам ареста.
ФСИН просит заменить Алексею Навальному условное наказание на реальное из-за «систематических нарушений» условий испытательного срока еще до его госпитализации в Германию. Когда политик лечился, «сотрудники инспекции с пониманием к этому отнеслись и вызовы его в инспекцию не осуществлялись». 2 февраля суд удовлетворил ходатайство ФСИН и приговорил Навального к 3,5 годам лишения свободы. С учетом времени, проведенного под домашним арестом — к 2 годам и 8 месяцам.
В Сети начали появляться призывы «выйти на прогулку» в поддержку Навального. Роскомнадзор потребовал удалить посты из всех соцсетей. За оставшиеся 170 публикаций социальные сети будут оштрафованы на сумму до 4 миллионов рублей.
Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров сравнил организаторов митингов в поддержку Алексея Навального с «обезумевшим Гитлером», который в 1945 году «молодых ребятишек бросил под советские танки». Макаров также выразил благодарность сотрудникам органов правопорядка. По его мнению, росгвардейцам и полиции «памятник нужно ставить».
Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов считает неправомерными действия полиции по отношению к участникам митинга в поддержку российского политика Алексея Навального, прошедшего 23 января. Также он отметил, что «дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем» — комментируя акцию 31 января.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.