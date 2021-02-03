К Шишлову поступило уже более 40 жалоб на нарушения права участников массовой акции 31 января в центре Петербурга и освещавших ее журналистов. Заявители жалуются на необоснованное применение физической силы и спецсредств, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также на необоснованные задержания людей, не участвовавших в акции.

Омбудсмен также получает жалобы от адвокатов, общественных защитников и членов общественной наблюдательной комиссии Петербурга на недопуск к задержанным, находившимся в отделах полиции в Василеостровском, Выборгском, Кировском, Красногвардейском, Курортном, Петроградском и Пушкинском районах. 2 февраля начали поступить заявления о нарушениях прав граждан, арестованных судом за участие в акции.

«В связи с поступающими жалобами на нарушения условий содержания административно арестованных Александр Шишлов отметил, что исполнение принимаемых в таком большом количестве решений об административном аресте физически не может быть обеспечено ГУ МВД без нарушения гарантированных законодательством прав арестованных, и предложил в качестве неотложной меры защиты законных прав арестованных применять (в соответствии со статьей 31.5 КоАП РФ) отсрочку исполнения постановлений о назначении ареста», — сообщает пресс-служба омбудсмена.

Кроме того, Александр Шишлов обратился к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой проверить соблюдение порядка и условий отбывания ареста по решениям судов, принятым 1 и 2 февраля, и принять меры прокурорского реагирования по фактам нарушения условий содержания арестованных.