Как бизнесмены, блогеры и деятели культуры отреагировали на арест Навального

Вчера Алексея Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы. В срок будет засчитано время пребывания под домашним арестом, в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев. Суд заменил оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Приговор вызвал бурную реакцию: среди лидеров западных стран, в соцсетях и на улицах. «Собака.ru» собрала мнения российских журналистов, режиссеров и блогеров.
Ксения Собчак
Журналистка
Данила Поперечный
Комик
Все прекрасно понимали, что так и будет, однако всё равно какая-то часть внутри будто бы потухла, как только я услышал приговор. Видимо до последнего теплилась надежда хоть на какую-то видимость адекватного судебного процесса.— Данила Поперечный (@Spoontamer) February 2, 2021
Николай Соболев
Видеоблогер
Федор Овчинников
Основатель «Додо пиццы»
Кантемир Балагов
Режиссер фильмов «Дылда» (вошел шорт-лист премии «Оскар»), «Теснота»
Алексей Шишкин
Краевед, экскурсовод, член краеведческого объединения «ГЭНГЪ»
Илья Фоминцев
Директор фонда «Не напрасно», лауреат премии Собака.ru «ТОП 50» 2020, врач-онколог
Артем Балаев
Партнер компании «Агора. Гастроурбанистика», а в прошлом — создатель фестиваля «О, да! Еда!»
Илья Варламов
Урбанист, блогер
Андрей Лошак
Журналист
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