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Как бизнесмены, блогеры и деятели культуры отреагировали на арест Навального

Вчера Алексея Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы. В срок будет засчитано время пребывания под домашним арестом, в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев. Суд заменил оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Приговор вызвал бурную реакцию: среди лидеров западных стран, в соцсетях и на улицах«Собака.ru» собрала мнения российских журналистов, режиссеров и блогеров.

Ксения Собчак

Журналистка

Данила Поперечный

Комик

Николай Соболев

Видеоблогер

Федор Овчинников

Основатель «Додо пиццы»

Кантемир Балагов

Режиссер фильмов «Дылда» (вошел шорт-лист премии «Оскар»), «Теснота»

Алексей Шишкин

Краевед, экскурсовод, член краеведческого объединения «ГЭНГЪ»

Илья Фоминцев

Директор фонда «Не напрасно», лауреат премии Собака.ru «ТОП 50» 2020, врач-онколог

Артем Балаев

Партнер компании «Агора. Гастроурбанистика», а в прошлом — создатель фестиваля «О, да! Еда!»

Илья Варламов

Урбанист, блогер

Андрей Лошак

Журналист

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