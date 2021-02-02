Алексея Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы

Сегодня, 2 февраля, в здании апелляционного корпуса Мосгорсуда прошло выездное заседание Симоновского суда по вопросу о замене условного наказания на реальное Алексею Навальному. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство ФСИН. Российского политика приговорили к 3,5 годам лишения свободы. В срок Навальному будет засчитано время пребывания под домашним арестом — около 10 месяцев. В колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.
Заседание началось в 11:20 в здании Мосгорсуда. Ходатайство ФСИН заменить условный приговор Навальному на реальный рассматривает судья Наталья Репникова. В ходе судебного заседания представитель ФСИН сообщил, что Навальный более 50 раз нарушил правила испытательного срока — в том числе не приходил на регистрацию, как того требовали условия условного наказания.
Около 17:30 прокурор Екатерина Фролова полностью поддержала замену наказания. Навальный, по ее мнению, единственный в стране получил «привилегию» в виде двойного условного осуждения по делу «Кировлеса» и «Ив Роше». Приговор был вынесен около 20:30 по московскому времени. «Три с половиной года колонии общего режима. Зачесть срок, проведенный под домашним арестом», — зачитала судья Репникова.
В зале суда находились около 20 представителей посольств США, Британии, Болгарии, Польши и других стран. По мнению представителя российского МИД Марии Захаровой, это «уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства», а также может быть попыткой психологического давления на судью. «Напомню, что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации», — написала Захарова.
По мнению адвоката Навального Вадима Кобзева, объявление политика в розыск незаконно. «Всем было известно, что Навальный находился на лечении в Германии. […] Когда лечение заканчивается, Навальный берет окончательную справку, берет билеты до Москвы. Но его сразу задержали в аэропорту. И эту справку не могли приобщить. Только сейчас в суде удалось ее представить», — заявил он в ходе заседания суда.
Сам Алексей Навальный считает происходящее с ним политическим преследованием. «Суть дела заключается в том, чтобы меня посадить по делу, по которому я уже был признан невиновным. […] Главное в этом процессе — даже не то, чем он закончится для меня. Одного сажают, чтобы запугать миллионы. Этот процесс, я очень надеюсь, не будет воспринят людьми как сигнал того, что они должны больше бояться. Это же не демонстрация силы, это демонстрация слабости. […] Цена моей жизни — три копейки, но я буду делать все, чтобы закон восторжествовал. И я приветствую всех честных людей по всей стране. Эта страна принадлежит им так же, как и вам», — заявил он.
Напомним, вечером 17 января российский политик Алексей Навальный вернулся в Россию. Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево» и доставлен во второй отдел полиции управления МВД России по городу Химки, где на следующий день, 18 января, политика судили и приговорили к 30 суткам ареста.
ФСИН просит заменить Алексею Навальному условное наказание на реальное из-за «систематических нарушений» условий испытательного срока еще до его госпитализации в Германию. Когда политик лечился, «сотрудники инспекции с пониманием к этому отнеслись и вызовы его в инспекцию не осуществлялись»
В Сети начали появляться призывы «выйти на прогулку» в поддержку Навального. Роскомнадзор потребовал удалить посты из всех соцсетей. За оставшиеся 170 публикаций социальные сети будут оштрафованы на сумму до 4 миллионов рублей.
Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров сравнил организаторов митингов в поддержку Алексея Навального с «обезумевшим Гитлером», который в 1945 году «молодых ребятишек бросил под советские танки». Макаров также выразил благодарность сотрудникам органов правопорядка. По его мнению, росгвардейцам и полиции «памятник нужно ставить».
Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов считает неправомерными действия полиции по отношению к участникам митинга в поддержку российского политика Алексея Навального, прошедшего 23 января. Также он отметил, что «дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем» — комментируя акцию 31 января. Основная тематика поступивших к нему обращений — жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов, в частности, на применение насилия, на воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, на необоснованные задержания людей, не участвовавших в акции, на процессуальные нарушения.
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