Собака.ru объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Культурная институция»

Объявляем лауреатов последней (но не менее значимой!) номинации — «Культурная институция». Рассказываем о командах, которые сохраняют наследие и развивают совриск!
musicAeterna
Дирижер Теодор Курентзис и оркестр
Команда ярмарки современного искусства 1703
Директор Алиса Преснецова, исполнительный директор Ангелина Карпухина, креативный директор Вероника Арутюнян, продюсер Алена Платонова, руководитель направления событийного менеджмента Варвара Баранова, галерейный менеджер Дарья Молчанова
Команда музея «Полторы комнаты»
Архитектор Александр Бродский, главный куратор Марина Лошак, куратор Юлия Сенина, арт-директор Анна Маленкова
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«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
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