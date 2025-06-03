Собака.ru объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Искусство»

Объявляем лауреатов номинации «Искусство»! Лауреаты XX премии — это те самые мирискусники нашего времени, которые укрепляют, развивают и задают новые тренды на российском арт-рынке.
Ольга Таратынова
Директор Государственного музея-заповедника «Царское Село»
Александра Гарт
Художник года по версии ярмарки современного искусства Cosmoscow — 2024
Кристина Березовская
Основательница галереи искусств KGallery
Александр Дашевский и Рубен Монахов
Художники, основатели Негосударственного Нерусского Музея (НеНеМу)
Нестор Энгельке
Художник, «деревописец», участник ярмарки современного искусства Cosmoscow
Сергей Лимонов
Коллекционер, основатель частного фонда Limonov Art Foundation и меценат
Собака.ru благодарит за поддержу
партнера премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Ювелирный бренд Parure Atelier
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