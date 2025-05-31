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Собака.ru объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Кино»

Собака.ru продолжает рассказывать вам о лауреатах премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» этого года — вот они, лучшие герои отечественной киновселенной. 

Карина Разумовская
Актриса

Максим Матвеев
Актер

Валентин Блох

Константин Бронзит
Режиссер

Алексей Костромин

Анна Завтур
Актриса

Сергей Мисенко

Тихон Жизневский
Актер

Данил Ярощук

Алексей Учитель
Режиссер

Рената Джало
Режиссер

Дмитрий Сыендук
Медиафеномен

Собака.ru благодарит за поддержу
партнера премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Ювелирный бренд Parure Atelier

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Теги:
ТОП 50 2025 СПБ

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