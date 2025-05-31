Собака.ru объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Кино»

Собака.ru продолжает рассказывать вам о лауреатах премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» этого года — вот они, лучшие герои отечественной киновселенной.
Карина Разумовская
Актриса
Максим Матвеев
Актер
Константин Бронзит
Режиссер
Анна Завтур
Актриса
Тихон Жизневский
Актер
Алексей Учитель
Режиссер
Рената Джало
Режиссер
Дмитрий Сыендук
Медиафеномен
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партнера премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
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