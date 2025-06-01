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Собака.ru объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Театр и шоу»

Объявляем лауреатов еще одной номинации — на очереди «Театр и шоу»! Знакомимся с героями премии «ТОП50» — 2025 и отвечаем на извечный вопрос: «Быть или не быть?» (конечно же быть!).

Андрей Могучий
Главный режиссер БДТ

Никита Шубный

Рената Шакирова
Прима-балерина Мариинского театра

Данил Ярощук

Мария Абашова
Прима-балерина Театра балета Бориса Эйфмана

Полина Набока

Лев Додин и студенты Школы-студии мастера
Главный режиссер МДТ и его ученики

Михаил Вильчук

Иван Трус
Актер Александринского театра

предоставлено Александринским театром

Ксана Ковалева
Хореограф

Юлдус Бахтиозина

Алиса Рейфер и Сергей Филипович
Актеры театра им. Ленсовета

Собака.ru благодарит за поддержу
партнера премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Ювелирный бренд Parure Atelier

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Теги:
ТОП 50 2025 СПБ

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