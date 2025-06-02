Собака.ru объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Бизнес»

Пришло время познакомить вас с лауреатами номинации «Бизнес» премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025. Они создают успешные компании, занимаются развитием российской медицины и медиасферы.
Аркадий Водахов
Генеральный продюсер телеканала ТНТ
Эдуард Захрабеков
Президент медицинского холдинга БСС
Дмитрий Никитин
Владелец группы компаний «Евросиб»
Андрей Обрезан
Заведующий кафедрой госпитальной терапии Медицинского института СПбГУ, главный врач и член совета директоров группы компаний «Мой медицинский центр», Президент Петербургского союза врачей, Заслуженный врач РФ
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«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
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