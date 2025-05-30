Собака.ru объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Музыка»

Музыка и нас, и вас связала! Продолжаем рассказывать о наших лауреатах 2025-го. Делимся главными хитмейкерами и виртуозами этого года и ставим на репит их треки.
Илья Папоян
Пианист
Attaque de Panique
Концептуальный постхор-сенсация
Алексей Никитин / Nocow
Электронный музыкант
Михаил Чертищев и Betsy
Композитор, продюсер и исполнительница главного хита 2024-го Sigma Boy
Георгий Гергерт / ICEGERGERT
Рэпер
Александр Салахутдинов / FORTUNA 812
Рэпер
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«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
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