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Собака.ru объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Наука и жизнь»

В этом году в номинации «Наука и жизнь» премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» отмечены специалисты, чьи достижения в медицине, науке и спорте заслуживают особого внимания. Имена лауреатов уже известны, а 5 июня в Елагином дворце состоится торжественная церемония награждения.

Команда биотехнологической компании BIOCAD
Председатель совета директоров Дмитрий Морозов, генеральный директор Дмитрий Сивокоз, зам. генерального директора по ранней разработке и исследованиям Павел Яковлев, зам. генерального директора по клинической разработке и исследованиям Юлия Линькова, директор департамента научного развития Анна Владимирова, зам. генерального директора по регистрации лекарственных средств Ирина Лучинина

Фотографии предоставлены пресс-службой BIOCAD
Фотографии предоставлены пресс-службой BIOCAD
Фотографии предоставлены пресс-службой BIOCAD

Тамара Москвина
Легендарный тренер по фигурному катанию, шестикратная чемпионка СССР, двукратный победитель Спартакиады народов СССР, вице-чемпионка мира и Европы по фигурному катанию

Наталья Скворцова

Николай Кузнецов
Российский ученый, специалист в области теории управления и нелинейной динамики, член-корреспондент РАН, профессор СПбГУ, доктор физико-математических наук

Предоставлено из личных архивов Николая Кузнецова

Никита Ломагин
Российский историк, специалист в области международных отношений, российской внешней политики и энергетической безопасности, один из ведущих исследователей истории блокады Ленинграда, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге

Предоставлено из личных архивов Никиты Ломагина

Алексей Беляев
Директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, главный внештатный онколог Северо-Западного Федерального округа, заведующий кафедрой онкологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, президент Ассоциации онкологов Северо-Запада, доктор медицинских наук

Фотографии предоставлены пресс-службой "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова"

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«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
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Теги:
ТОП 50 2025 СПБ

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