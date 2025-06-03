Собака.ru объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Наука и жизнь»

В этом году в номинации «Наука и жизнь» премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» отмечены специалисты, чьи достижения в медицине, науке и спорте заслуживают особого внимания. Имена лауреатов уже известны, а 5 июня в Елагином дворце состоится торжественная церемония награждения.
Команда биотехнологической компании BIOCAD
Председатель совета директоров Дмитрий Морозов, генеральный директор Дмитрий Сивокоз, зам. генерального директора по ранней разработке и исследованиям Павел Яковлев, зам. генерального директора по клинической разработке и исследованиям Юлия Линькова, директор департамента научного развития Анна Владимирова, зам. генерального директора по регистрации лекарственных средств Ирина Лучинина
Тамара Москвина
Легендарный тренер по фигурному катанию, шестикратная чемпионка СССР, двукратный победитель Спартакиады народов СССР, вице-чемпионка мира и Европы по фигурному катанию
Николай Кузнецов
Российский ученый, специалист в области теории управления и нелинейной динамики, член-корреспондент РАН, профессор СПбГУ, доктор физико-математических наук
Никита Ломагин
Российский историк, специалист в области международных отношений, российской внешней политики и энергетической безопасности, один из ведущих исследователей истории блокады Ленинграда, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге
Алексей Беляев
Директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, главный внештатный онколог Северо-Западного Федерального округа, заведующий кафедрой онкологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, президент Ассоциации онкологов Северо-Запада, доктор медицинских наук
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«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
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