Собака.ru объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Наука и жизнь»

В этом году в номинации «Наука и жизнь» премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» отмечены специалисты, чьи достижения в медицине, науке и спорте заслуживают особого внимания. Имена лауреатов уже известны, а 5 июня в Елагином дворце состоится торжественная церемония награждения.