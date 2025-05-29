Собака.ru объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Мода»

Премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 уже на старте! Редакция Собака.ru готова представить первую номинацию и самых стильных фэшн-лауреатов города.
Глеб Костин
Основатель бренда .Solutions
Анна Кранк и Анна Берштейн
Кофаундеры бренда Autentiments
Даниил Шульгин / Shulya
Кофаундер панк-бренда Stenosis, дизайнер, диджей и художник
Денис Шевченко
Основатель модного бренда GATE31
Леонид Алексеев
Создатель House of Leo, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ
Наталья Сухотерина
Фаундер бренда Rockabi
Ксения Прихотько
Блогер, фэшн-икона из Петербурга
Собака.ru благодарит за поддержу
партнера премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Ювелирный бренд Parure Atelier
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