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Собака.ru объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Мода»

Премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 уже на старте! Редакция Собака.ru готова представить первую номинацию и самых стильных фэшн-лауреатов города. 

 

Глеб Костин
Основатель бренда .Solutions

Камилла Хапанова

Анна Кранк и Анна Берштейн
Кофаундеры бренда Autentiments

Дана Сапарова
Архивы пресс-служб

Даниил Шульгин / Shulya
Кофаундер панк-бренда Stenosis, дизайнер, диджей и художник

Варвара Орлова

Денис Шевченко
Основатель модного бренда GATE31

Лиза Трояновская

Леонид Алексеев
Создатель House of Leo, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ

Виктория Назарова

Наталья Сухотерина
Фаундер бренда Rockabi

Екатерина Глушенкова

Ксения Прихотько
Блогер, фэшн-икона из Петербурга 

 

Кристина Рожкова

Собака.ru благодарит за поддержу
партнера премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Ювелирный бренд Parure Atelier

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Теги:
ТОП 50 2025 СПБ

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