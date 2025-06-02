Собака.ru объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Книги»

Пятого июня мы вручим заветные статуэтки нашим лауреатам. А вот и те, чьи книги точно стоит добавить в свою коллекцию! Они исследуют уникальный оттепельный феномен «хрущевки», пишут фантасмагорический роман-головоломку и открывают новые уголки культуры Серебряного века.