Собака.ru объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Книги»

Пятого июня мы вручим заветные статуэтки нашим лауреатам. А вот и те, чьи книги точно стоит добавить в свою коллекцию! Они исследуют уникальный оттепельный феномен «хрущевки», пишут фантасмагорический роман-головоломку и открывают новые уголки культуры Серебряного века.
Алексей Конаков
Писатель, исследователь позднесоветской культуры и инженер-гидротехник
Наталия Лебина
Писательница, доктор исторических наук, профессор
Валерий Шубинский
Поэт, критик и историк литературы
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