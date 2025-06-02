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Собака.ru объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Книги»

Пятого июня мы вручим заветные статуэтки нашим лауреатам. А вот и те, чьи книги точно стоит добавить в свою коллекцию! Они исследуют уникальный оттепельный феномен «хрущевки», пишут фантасмагорический роман-головоломку и открывают новые уголки культуры Серебряного века.

Алексей Конаков
Писатель, исследователь позднесоветской культуры и инженер-гидротехник

Фото предоставлено из личных архивов Алексея Конакова

Наталия Лебина
Писательница, доктор исторических наук, профессор

Наталья Скворцова

Валерий Шубинский
Поэт, критик и историк литературы

Валерий Шубинский

Собака.ru благодарит за поддержу
партнера премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Ювелирный бренд Parure Atelier

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Теги:
ТОП 50 2025 СПБ

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