Где гулять и что смотреть на майских праздниках в Петербурге: от экотроп до особняков

Леса, озера, красивые доступные особняки и любимые места героев Собака.ru недалеко от Петербурга: собрали наши лучшие гиды в одном месте, чтобы вы точно нашли, чем заняться на длинных майских выходных.
Чем заняться в Петербурге с 1 по 4 мая
Спектакль Антона Федорова с Розой Хайруллиной, день рождения «Невидимого театра» и коллаборация Attaque de Panique с режиссером Артемом Злобиным.
5 неожиданных идей на майские праздники от героев Собака.ru
От экспедиции в Карелию до поездки в Вологду — делятся рекомендациями архитектурный критик Мария Элькина, писатель Антон Секисов, гид Ольга Набокова и другие.
Что смотреть в Зеленогорске за день — советуют краеведы Александра Браво, Елена Травина и команда «Подписных экскурсий»
От дачи Лумберга до полиции Териоки и «Белой невесты».
Гид по Выборгу от гендиректора Новой Голландии Анны Балагуровой
Здание Выборгского Окружного архива Финляндии, смотровая площадка бастиона Панцерлакс.
Гид по Пушкину от ресторатора Сергея Гутцайта
Отреставрированный павильон «Шапель», бывшая царскосельская дача петербургского аристократа и ресторан SV.
Что смотреть в Ораниенбауме — гид от Константина Лихолата и Анастасии Долговой (Музей архитектурной керамики «Керамарх»)
«Мартышкинские мумии» и произведения Майсенской мануфактуры!
7 экотроп для однодневных походов
С песчаными пляжами, смотровыми площадками и радоновыми озерами!
7 роскошных особняков Петербурга, куда может попасть каждый
Мраморные лестницы, мавританские курительные комнаты, дубовые гостиные и бильярдные, Бронзовый зал, редкий для Петербурга витраж с геральдическим изображением и лепной декор с целующимися путти.
Гид по Лужскому району Ленобласти от Екатерины Манжулы
Исторические конюшни, усадьба Ильжо и Заречный парк.
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