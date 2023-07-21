Семь экотроп для однодневных походов в Ленобласти

Западный Котлин

Экотропа с деревянными настилами, живописными пляжами и зонами для барбекю в заказнике Западный Котлин. Маршрут стартует от северных ворот форта Шанц, заложенного в 1706 году для защиты города от шведов во время Северной войны. Петляет по грунтовым дорогам, лесным тропам и песчаным пляжам заказника. Здесь нет хвойных и березовых лесов, только песчаные пляжи и дюны, черноольховые леса. На территории расположена орнитологическая вышка, откуда открывается вид на весь южный берег. Кстати, на верхней площадке можно посидеть.

Продолжительность маршрута небольшая — всего полтора километра. Но можно его продлить, прогулявшись до форта Риф — самого мощного укрепления Кронштадтской крепости и наследия ЮНЕСКО. Сооружение не относится к Западному Котлину. И в отличие от экотропы вход сюда платный. К примеру, единый билет с посещением подземных галерей стоит 500 рублей. Кроме того, отсюда открывается классный вид на старейший в России маяк Толбухин.

Как доехать: от «Беговой» на 101 автобусе до остановки Кронштадтское шоссе, 38, далее — автобус 2Кр до остановки Форт Шанц.