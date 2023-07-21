Семь экотроп для однодневных походов в Ленобласти

Если на недельку до второго уехать нет возможности, предлагаем посмотреть на балтийскую волну и лесные массивы в экспресс-режиме. «Собака.ru» составила топ экотроп недалеко от Петербурга, где можно прийти в чувство после напряженных рабочих дней: с песчаными пляжами, смотровыми площадками и радоновыми озерами.
Долина реки Выбья и Лужская губа
Облагороженный маршрут в Кургальском заказнике: песчаные дюны, Финский залив, озера и лесные реки, деревянные настилы и живописные подвесной мост. На тропе есть необычные павильоны вроде «Комнаты тишины» среди камышей и тростников и «Рупора» — деревянного пункта, где можно послушать шум ветра и волн в естественном усилении. Осмотреть окрестности предлагают с восьмиметровой площадки «Башня». Тропа не кольцевая, но реально закольцевать, если пойти от камня в конце тропы направо. Так по лесной дороге есть возможность выйти на шоссе, повернуть налево через реку Выбья и попасть обратно на парковку.
Как доехать: на автобусах № 53, 54, 55, 55А от Усть-Луги, но удобнее на автомобиле. Координаты парковки: 59.675313, 28.222471.
Западный Котлин
Экотропа с деревянными настилами, живописными пляжами и зонами для барбекю в заказнике Западный Котлин. Маршрут стартует от северных ворот форта Шанц, заложенного в 1706 году для защиты города от шведов во время Северной войны. Петляет по грунтовым дорогам, лесным тропам и песчаным пляжам заказника. Здесь нет хвойных и березовых лесов, только песчаные пляжи и дюны, черноольховые леса. На территории расположена орнитологическая вышка, откуда открывается вид на весь южный берег. Кстати, на верхней площадке можно посидеть.
Продолжительность маршрута небольшая — всего полтора километра. Но можно его продлить, прогулявшись до форта Риф — самого мощного укрепления Кронштадтской крепости и наследия ЮНЕСКО. Сооружение не относится к Западному Котлину. И в отличие от экотропы вход сюда платный. К примеру, единый билет с посещением подземных галерей стоит 500 рублей. Кроме того, отсюда открывается классный вид на старейший в России маяк Толбухин.
Как доехать: от «Беговой» на 101 автобусе до остановки Кронштадтское шоссе, 38, далее — автобус 2Кр до остановки Форт Шанц.
Токсовские высоты
Экомаршрут с камами, укрытыми таежными хвойными лесам недалеко от города в Ново-Токсовском заповеднике у Кавголовского озера. Камы — песчаные холмы и скопления холмов, образовавшиеся при отложении песка во время таяния ледника. Здесь расположена самая высокая точка над уровнем моря в южной части Карельского перешейка — 103 метра. Говорят, гулять при этом комфортно. Растут ели, березы, лиственницы сибирские, зеленые мхи, черника, кислица, майник, седмичник, ожика волосистая. Есть скамейки, где можно отдохнуть или перекусить, а также деревянные беседки для пикника. Протяженность тропы всего — 3,9 километров.
Как доехать: на электричке от Финляндского вокзала или метро «Девяткино» до станции Кавголово. Координаты начала маршрута: 60.168000° 30.532457°.
Экотропа в парке Монрепо
Маршрут проходит по лесной части музея-заповедника «Парк Монрепо» вдоль берега бухты Защитной. Тропа промаркирована, оборудована местами для отдыха и лестницами. По пути можно встретить валуны, заросшие мхом, деревянные скульптуры и циклопическую кладку — гранитную скалу, напоминающую руины древней крепости. Напротив — видовая площадка, откуда открывается хороший вид на остров любви. В конце маршрута расположены створный знак Сайменского канала и часть оборонительных сооружений Выборга времен Российской империи. Протяженность тропы составляет около пяти километров. Вход платный.
Как доехать: на автомобиле, на электричке от Финляндского вокзала до Выборга, а оттуда с Ленинградского проспекта на автобусе до Анненских укреплений.
Радоновые озера
В верховьях реки Лопухинка в одноименной деревне в XIX веке построили две плотины, из-за чего образовались два искусственных радоновых озера, которые мореплаватель, первооткрыватель Антарктиды, Фаддей Беллинсгаузен вместе с хирургом Николаем Пироговым превратили тогда в бальнеологический курорт для моряков. Сегодня здесь проходит живописная экотропа с руинами усадьбы Лопухинка XVIII века, завершающаяся купелью. В карьерах можно увидеть много окаменелостей Ордовикского периода. Протяженность маршрута составляет около 1,6 километров.
Как доехать: из Петергофа на автобусе № 463, 463А.
Ладожские берега
Маршрут проходит вдоль берега Ладожского озера с песчаными пляжами, зарослями тростника и выходит у мыса Сосновец к Коккоревскому болоту. Из достопримечательностей — фортификационные сооружения, где во время Великой Отечественной войны была передовая батарея Краснознаменного Балтийского флота, защищавшая Дорогу жизни и рубежи обороны советских войск на берегах Ладоги и Невы. Есть орнитологическая вышка, откуда открываются прекрасные виды на Коккоревское болото и Ладожское озеро. Тропа промаркирована и оснащена информационными стендами. Можно еще скачать аудиогид.
Как доехать: на личном автомобиле, на электричке с Финляндского вокзала до станции «Ваганово» и оттуда на такси. Координаты парковки: 60.047940, 31.094128.
Мыс Киперорт
Новый маршрут проходит по живописным ландшафтам полуострова Киперорта на северном побережье Финского залива. Западный берег тропы каменистый, а восточный — песчаный с сосновыми, широколиственными и черноольховыми лесами. По пути можно встретить артиллерийскую батарею Харкля 1917 года и арт-объект «Хижина моряка», рассказывающий о быте местных рыболовов. Есть беседки, смотровые площадки, скамейки и вышки для бердвотчинга. Протяженность маршрута составляет 19 километров. Есть автостоянка с беседкой и туалетом. Можно поставить палатку на пляже мыса Сиговый (координаты: 60.48281 28.56136).
Как доехать: на электричке от Финляндского вокзала до станции «Бор» и дойти до Каменки через поселок Прибылово. Удобнее всего добираться на автомобиле. Парковка: 60.48149 28.54099.
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