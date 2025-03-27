Малиновый шелк, камин XVI века и желтый сиенский мрамор: 7 роскошных особняков Петербурга, куда может попасть каждый

Барокко, рококо, модерн, мраморные лестницы, мавританские курительные комнаты, дубовые гостиные и бильярдные, Бронзовый зал, редкий для Петербурга витраж с геральдическим изображением и лепной декор с целующимися путти: Собака.ru рассказывает, в какие особняки в городе может попасть каждый.
Особняк Мясникова
Здание в стиле необарокко заказал для себя состоятельный купец Иван Константинович Мясников. Он поручил проект архитектору Александру Петровичу Гемилиану, который привлек своего племянника — художника Виктора Александровича Гартмана. К 1859 году дом был достроен.
После смерти первого хозяина особняк выкупил владелец писчебумажного производства Константин Варгунин. В нем жили дочь Ольга и ее муж адвокат Николай Карабчевский. При них дом стал центром светской жизни: здесь бывали оперный певец Федор Шаляпин, балерина Матильда Кшесинская, театральный режиссер Всеволод Мейерхольд.
После революции семья Карабчевских покинула страну, а в 1921 здание национализировали. Помещения заняла Николаевская железнодорожная больница, позднее кожно-венерологическая — проработала вплоть до 2006 года. Затем дом приобрела компания «МИМ», чтобы открыть в нем гостиницу. Организация отреставрировала его (КГИОП даже признал его лучшим объектом реставрации в центре города за 2008 год), но задуманное не реализовала.
В 2020 году особняк купили Дмитрий и Полина Зарецкие, которые решили превратить его культурное пространство. Сегодня здесь устраивают концерты, лекции, мастер-классы, балы и арт-бранчи. Идем смотреть на Танцевальный зал в стиле барокко, украшенный позолоченной лепниной и расписными панно, символизирующие времена года; частично уцелевшие росписи Помпейской гостиной и воссозданые витражи зимнего сада.
Как попасть: в часы работы культурного пространства. Проводят экскурсии: билет для взрослых — 3500 рублей.
улица Восстания, 45
Особняк Кшесинской
Здание в стиле модерн построено в 1904–1906 годах для прима-балерины Императорских театров Матильды Кшесинской. Проект создал личный архитектор императорской семьи Александр фон Гоген — это одна из самых известных его работ. В отделке зодчий использовал лишь долговечные материалы: немецкий кирпич, валаамский гранит, глазурованную плитку.
Во время Февральской революции Кшесинская уехала из страны. Особняк национализировали: сначала в нем получили прописку государственные учреждения, а в 1937 году Музей им. Кирова, который уже в девяностых переименовали в Государственный музей политической истории России — он работает и сегодня.
В первозданном виде сохранились вестибюль и парадная беломраморная лестница, подлинная отделка в стиле ампир в Белом зале.
Как попасть: в часы работы Музея политической истории России. Стоимость входного билета для взрослых — 500 рублей.
улица Куйбышева, 2–4
Особняк Половцова
В 19 веке барон Александр Штиглиц приобрел у князя Сергея Гагарина дом на Большой морской улице для своей удочеренной воспитанницы Надежды. Девушка вышла замуж за чиновника Александра Александровича Половцова. Перестройку здания для молодой семьи заказали архитектору Гарольду Боссе, позднее над интерьерами работали Николай Брюллов, Максимилиан Месмахер.
После смерти Надежды и Александра Половцовых, здание перешло к их сыну Александру. Правда, ему особняк не нравился — он предпочитал усадьбу на Каменном острове. А в доме жила его старшая сестра Анна с мужем.
В 1916 году семья Половцовых продала особняк бизнесмену Карлу Ярошинскому. После национализации в нем получила прописку Высшая профсоюзная школа культуры, с 1934 года и по сей день — Союз архитекторов.
Из оригинальных интерьеров сохранились парадные залы второго этажа: шелк конца 19 века в Малиновой гостиной; Белый зал, в отделке которого использовано три оттенка золота; Большая дубовая библиотека с камином 16 века. Жемчужиной особняка является работа Месмахера — Бронзовый зал, украшенный световым фонарем, росписями на стенах из искусственного мрамора и лепным декором, выкрашенным под бронзу.
Как попасть: во время экскурсии — от 1500 рублей, во время концерта — от 2500 рублей.
Большая Морская улица, 52
Особняк Брусницыных
В 1844 году рядом с собственным кожевенным заводом на Васильевском острове купец Николай Брусницын построил дом. Фамильный особняк значительно перестроили его дети к концу 19 века по проекту архитектора Анатолия Ковшарова: возвели оранжерею, переделали интерьеры, а фасад оформили в духе итальянских палаццо эпохи Возрождения.
После 1917 года особняк отошел администрации кожевенного завода, получившего имя Радищева. Затем он долгое время пустовал. Недавно здание арендовало ООО «Центр Регистрации Недвижимости "Контакт"» во главе с Романом Романовым и планирует открыть в нем общественное пространство — с залами для выставок и концертов, ресторанами и кафе, дизайн-студиями.
В особняке сохранились оригинальные интерьеры: Танцевальный зал с мраморным камином и лепным декором с изображением растительных орнаментов, целующихся путти и сатир с музыкальными инструментами; Бильярдная с дубовыми креслами, курительная комната в мавританском стиле, оформленная восточными росписями, арабесками и арабской вязью; Бронзовая гостиная с шелковыми обоями.
Как попасть: во время экскурсии, билет — от 2100 рублей.
Кожевенная линия В.О., 27
Особняк Румянцева
Первый каменный дом на участке набережной Невы принадлежал Голицыным. В 1802 году здание приобрел граф, канцлер Российской империи Николай Петрович Румянцев. Он поручил перестройку дома архитектору Василию Алексеевичу Глинке. Зодчий оформил здание мощным 12-колонным портиком коринфского ордена, а на фронтоне поместил горельеф «Аполлон-Мусагет на Парнасе в окружении девяти муз и матери их Мнемозины» авторства скульптора Ивана Петровича Мартоса.
В 1826 году Николай Петрович умер, завещав младшему брату Сергею Петровичу Румянцеву предоставить дом со всей коллекцией под музей. Так и произошло: в 1831 году он открыл первый в России частный публичный музей, где были представлены древние рукописи, монеты и медали, минералы, картины и скульптуры.
После смерти Сергея Петровича здания начало приходить в упадок, музей перевезли в Москву. Затем особняк сменил несколько владельцев. В 1882 году хозяйкой дома стала Зинаида Дмитриевна Богарне, герцогиня Лейхтенбергская. Она заказала перестройку особняка архитектору Александру Александровичу Степанову. Затем потомки Лейхтенбергские владели участком до 1916 года. После Октябрьской революции дом заняли различные организации и жилые квартиры, а в 1938 году в особняке получил прописку Музей истории и развития Ленинграда — ныне Государственный музей истории Санкт-Петербурга.
Из подлинных интерьеров от семьи Лейхтенбергских сохранилась парадная лестница из белого каррарского мрамора, Дубовый кабинет; Музыкальный зал, оформленный желтым сиенским мрамором; Парадная гостиная в стиле Людовика XVI, Мавританская курительная.
Как попасть: в часы работы Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Входной билет для взрослого — 400 рублей.
Английская набережная, 44
Особняк Слепцова
Во второй половине 19 века дом на Большой Конюшенной принадлежал предпринимателю Николаю Путилову — основателю Путиловского чугунолитейного и соучредитель Обуховского заводов, строителю Морского канала — от Кронштадта до острова Котлин (по нему заходят крупные суда в порт).
После смерти Николая Путилова дом приобрела жена коллежского советника Татьяна Сильванская, которая занялась его переделкой. Прожив всего пару лет, из-за финансовых трудностей ее семья выехала из особняка. Приобрел его Василий Слепцов, наследник крупных землевладений в Тульской губернии и один из первых российских боевых летчиков. По его заказу фасад особняка оформил в стиле модерн архитектор Леонид Фуфаевский. На первом этаже появились роскошные витрины, где вскоре открылся отдел продаж завода «Сименс и Гальске».
После Октябрьской революции особняк долгое время пустовал. Затем его заняло правление и магазин Всесоюзного электротехнического треста заводов слабого тока, а потом тут получила прописку школа.
Сегодня здание занимает общественное пространство «Особняк Слепцова». Лучше всего сохранилась парадная лестница в стиле рококо, гостиная в стиле барокко с кариатидами, потолки Дубовой и Мавританской гостиных. В левой парадной уцелел редкий для Петербурга витраж с геральдическим изображением в технике многослойного травления.
Как попасть: в часы работы общественного пространства «Особняк Слепцова». Вход свободный.
Большая Конюшенная улица, 9
Особняк Гейденрейха
Автором проекта в стиле раннего итальянского ренессанса и первым владельцем дома является Богуслав Гейденрейх. Зодчий строил доходные дома для частных заказчиков и работал архитектором департамента проектов и смет Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Особняк сменил несколько владельцев, а сегодня в нем расположен банк ВТБ. Парадные залы не уцелели в первозданном виде, сохранилась лишь оригинальная лестница с атлантами, кариатидами и фигурами путти.
Как попасть: бесплатно в часы работы банка ВТБ.
улица Чайковского, 32
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