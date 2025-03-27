Малиновый шелк, камин XVI века и желтый сиенский мрамор: 7 роскошных особняков Петербурга, куда может попасть каждый

Особняк Мясникова

Здание в стиле необарокко заказал для себя состоятельный купец Иван Константинович Мясников. Он поручил проект архитектору Александру Петровичу Гемилиану, который привлек своего племянника — художника Виктора Александровича Гартмана. К 1859 году дом был достроен.

После смерти первого хозяина особняк выкупил владелец писчебумажного производства Константин Варгунин. В нем жили дочь Ольга и ее муж адвокат Николай Карабчевский. При них дом стал центром светской жизни: здесь бывали оперный певец Федор Шаляпин, балерина Матильда Кшесинская, театральный режиссер Всеволод Мейерхольд.

После революции семья Карабчевских покинула страну, а в 1921 здание национализировали. Помещения заняла Николаевская железнодорожная больница, позднее кожно-венерологическая — проработала вплоть до 2006 года. Затем дом приобрела компания «МИМ», чтобы открыть в нем гостиницу. Организация отреставрировала его (КГИОП даже признал его лучшим объектом реставрации в центре города за 2008 год), но задуманное не реализовала.

В 2020 году особняк купили Дмитрий и Полина Зарецкие, которые решили превратить его культурное пространство. Сегодня здесь устраивают концерты, лекции, мастер-классы, балы и арт-бранчи. Идем смотреть на Танцевальный зал в стиле барокко, украшенный позолоченной лепниной и расписными панно, символизирующие времена года; частично уцелевшие росписи Помпейской гостиной и воссозданые витражи зимнего сада.

Как попасть: в часы работы культурного пространства. Проводят экскурсии: билет для взрослых — 3500 рублей.

улица Восстания, 45