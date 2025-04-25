Не придумали, что делать на майские? Вот 5 неожиданных идей от героев Собака.ru!

Мария Элькина

Архитектурный критик, автор канала «Город, говори»:

Если бы на этих майских у меня была бы в запасе пара дней, я бы поехала бы в Карелию смотреть деревянные церкви. Несколько расположены как раз на границе Карелии и Ленинградской области — путь не близкий, но вполне преодолимый. Не доезжая до Петрозаводска нужно свернуть на Восток, придется ехать по грунтовой (но подходящей для седана) дороге и переправиться через реку на пароме. Еще в Ленинградской области будет деревня Щелейки, а за ней — Гимрека уже в Карелии. В Щелейках можно найти Церковь Димитрия Солунского Мироточивого XVIII века (на фото, — прим. Собака.ru), в Гимреке — церковь Рождества Богородицы (середина XVII века).

Мне кажется, такая поездка могла бы стать очень интересным жизненным опытом, по-настоящему уникальным. Ведь, послушайте, в Приозерске, Приморске мы все уже были (я уже не говорю про Выборг), а это такое потаенное место… Признаться, мне даже немного жалко признаваться, что оно есть.

Здесь вам открывается наш знаменитый деревянный Русский Север, очень старая архитектура. Она оставляет настолько сильное впечатление, что не совсем понятно, почему там все еще нет толп туристов. Пока же эту красоту мало кто видел вживую, чем не повод для поездки. Единственное, надо быть морально готовым к не самой простой дороге — лично я добиралась туда на седане, но это требовало известной осторожности, простой прогулки по трассе ждать не стоит.