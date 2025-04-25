Не придумали, что делать на майские? Вот 5 неожиданных идей от героев Собака.ru!

В начале мая 2025 года россиянам предстоит целых 8 выходных! Сначала можно будет отдохнуть с 1 по 4 число, а потом — с 8 по 11. Не удивительно, что к концу апреля уже сложно найти билеты и свободные места в отелях Выборга, Пскова, или курортов Калининградской области. Специально для тех, кто только сейчас осознал — праздники надвигаются, и еще не придумал, что делать, редакция Собака.ru попросила своих героев поделиться неожиданными идеями. Так, архитектурный критик Мария Элькина предложила отправиться в экспедицию за «потаенной» старинной архитектурой, а писатель Антон Секисов рассказал о лучшем кладбище для весенней загородной прогулки. Есть и не такие экзотические, но не менее интересные варианты — к примеру, экскурсовод Виктор Федотов предлагает поездку в «Русскую Швейцарию».
Идея 1: «Русская Швейцария»
Длительность: 1 день
Виктор Федотов
Автор блога unf_spb, экскурсовод:
Для одного из майских выходных я бы рекомендовал бы следующий маршрут… Поехать в исторический район Парголово, погулять в Шуваловском парке и по его окрестностям. Многие не знают это место — между прочим, напрасно, — и там гуляют в основном местные жители. Шуваловский парк напоминает лес, очень уютный и тенистый, а еще он один из самых старых в стране.
Его история начинается с XVIII века, времен графа Шувалова. Место называли Русской Швейцарией из-за необычных перепадов высот. Название тем более актуально, учитывая, что уже в XIX веке парк переделывал швейцарец Адольф Полье.
На территории парка сохранилась интересная архитектура: готическая церковь Петра и Павла (на фото, — прим. Собака.ru), склеп Полье, дача Месмахера. В ныне закрытый дворец Воронцова-Дашкова иногда водят экскурсии. Также в парке есть пара забавных прудов: Шапка Наполеона и Рубаха Наполеона, которые действительно так и выглядят с высоты птичьего полета.
Идея 2: Экспедиция на поиски карельской старины
Длительность: 2–3 дня
Мария Элькина
Архитектурный критик, автор канала «Город, говори»:
Если бы на этих майских у меня была бы в запасе пара дней, я бы поехала бы в Карелию смотреть деревянные церкви. Несколько расположены как раз на границе Карелии и Ленинградской области — путь не близкий, но вполне преодолимый. Не доезжая до Петрозаводска нужно свернуть на Восток, придется ехать по грунтовой (но подходящей для седана) дороге и переправиться через реку на пароме. Еще в Ленинградской области будет деревня Щелейки, а за ней — Гимрека уже в Карелии. В Щелейках можно найти Церковь Димитрия Солунского Мироточивого XVIII века (на фото, — прим. Собака.ru), в Гимреке — церковь Рождества Богородицы (середина XVII века).
Мне кажется, такая поездка могла бы стать очень интересным жизненным опытом, по-настоящему уникальным. Ведь, послушайте, в Приозерске, Приморске мы все уже были (я уже не говорю про Выборг), а это такое потаенное место… Признаться, мне даже немного жалко признаваться, что оно есть.
Здесь вам открывается наш знаменитый деревянный Русский Север, очень старая архитектура. Она оставляет настолько сильное впечатление, что не совсем понятно, почему там все еще нет толп туристов. Пока же эту красоту мало кто видел вживую, чем не повод для поездки. Единственное, надо быть морально готовым к не самой простой дороге — лично я добиралась туда на седане, но это требовало известной осторожности, простой прогулки по трассе ждать не стоит.
Идея 3: Пикник на фоне садящихся самолетов
Длительность: 1 день
Александр Гачков
Краевед, исследователь советской неофициальной культуры, герой апрельского номера Собака.ru:
Лучше всего, как мне кажется, довериться судьбе! Чтобы не сидеть в жаркие дни в городе, мой совет — отправляйтесь на любой ближайший вокзал. Там пусть выбор проходит хоть методом тыка, хоть в поиске забавных названий на карте, будь то Яппиля, Дубочки или Еглино. Пусть веление души или случая направит вас в областные трущобы, где, очень вероятно, затеряется какая-нибудь церквушка, из-за поворота покажутся красивые дачные домики, лес прорежут поля и овраги, а в сельпо окажется холодный разливной квас и мороженое редкого вкуса.
Если же такие путешествия для вас слишком рискованные — рекомендую выбрать для прогулки Пулковские высоты. Как человек, проводивший там летние каникулы многие годы (бабушка-астроном), с уверенностью скажу, что даже такой небольшой выезд за город успокаивает и уносит от суеты. Во-первых, это музей под открытым небом, где собрано множество телескопов, подстанций, домов доброй сталинской неоклассики и даже есть старинное кладбище. Во-вторых, редко откуда можно увидеть наш плоский Петербург в такой широте, а если спуститься чередой тропинок в поля, можно романтично наблюдать снижение прибывающих самолетов.
Идея 4: Прогулка по старинному кладбищу
Длительность: 1 день
Антон Секисов
Писатель, журналист, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
Я убежден, что поход на дореволюционное петербургское кладбище — оптимальный вариант для майского досуга. Здесь и культурный отдых можно организовать и узнать о повседневной жизни прошлых поколений петербуржцев. Опять же, пикник и прогулка на свежем воздухе. Если последнее замечание вас удивило, то напрасно. Как-то раз я видел идиллическую картину: семья пришла на кладбище, женщина прибирала могилу, мужчина жарил шашлыки, а дети купались. Чем не семейный досуг?
Если говорить о выборе конкретного места… то в самом Петербурге я бы посоветовал Никольское кладбище — там такая сельская идиллия в теплую погоду. Пчелы жужжат, какие-то люди пишут пейзажи у воды, кто-то удит рыбу, буйно цветет растительность. И все это в самом центре мегаполиса.
Другой вариант — Шуваловское кладбище в Озерках. Очень живописное место на склоне, где можно сесть на скамейку и наблюдать за людьми у подножья холма. Впрочем, людей там совсем немного, зато есть тишина, озеро, деревья и склон холма.
Если есть возможность выбраться хотя бы на день за город, то отличный вариант — Троицкое кладбище в Петергофе. Оно в несколько руинированном, заброшенном состоянии, зато очень уединенное и красивое. Расположено кладбище на берегу залива, вблизи главных достопримечательностей. Рядом, впрочем, есть еще и очистные сооружения, которые придают воздуху известную терпкость, но в этом есть свое обаяние. Такой, слегка небанальный, диковатый досуг.
Идея 5: Поездка за «русским узорочьем»
Длительность: 2–3 дня
Ольга Набокова
Гид, автор прогулок по Петербургу и лекций по истории и искусству, героиня апрельского номера Собака.ru:
Мне в мае хочется вырваться куда-нибудь хотя бы на два-три дня, и для такого сценария очень хороша Вологда. Ночь в поезде — и вы там, на Русском Севере. Вас ждут истинно русское сочетание облезлости и благолепия, Софийский собор с фресками XVII века, архитектурный стиль «русское узорочье» (так на стене в Кремле написано) и потрясающие деревянные дома разной степени сохранности. Неотвязным фоном в голове будет играть песня про резной палисад в Вологде-где-где — спасибо ВИА «Песняры». Бродить можно долго.
А на второй или третий день стоит взять машину и поехать по монастырям. Совершенно невозможно обойти вниманием Ферапонтов монастырь с фресками Дионисия. Это самое начало XVI века. Каждый должен увидеть эти росписи хотя бы один раз в жизни. И в тех же краях, неподалеку, на берегу Сиверского озера стоит Кирилло-Белозерский монастырь. Великих фресок там нет, но места живописные, а церквей в пределах монастырских стен столько, что сбиваешься со счета.
Изображение на превью: Roman Samborskyi / Shutterstock
Комментарии (0)