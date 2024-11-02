Что смотреть в Ораниенбауме — гид от Константина Лихолата и Анастасии Долговой (Музей архитектурной керамики «Керамарх»)

Павильон Катальной горки

В 2023 году интерьеры Катальной горки вновь открыли для посетителей. Для нас это событие особенно важно, так как «Паллада» принимала участие в реставрационных работах. В частности, мы занимались воссозданием трехконфорочной плиты с котлом, духовым шкафом, задвижками и решетками в помещении Буфетной. Раньше на ней готовили: был котел, где вода нагревалась за счет плиты и духового шкафа (пирошной). Сеть решеток на поверхности плиты использовали для поддержания температуры блюд: в специальные ниши закладывали угли, когда прогорали — подкидывали новые.

Любимый интерьер в Катальной горке — Фарфоровый кабинет. На полках стоят уникальные произведения Майсенской мануфактуры второй половины XVIII века, так называемый Большой русский заказ. Изящные скульптурные группы были расставлены особым образом и посредством античных сюжетов рассказывали о победах России в Русско-турецкой войне. Каждая имела не только свой аллегорический смысл, но и смысловую пару: Нептун и Амфитрита, Диана и Аполлон. Сейчас это памятник истории и реставрации — часть фарфоровых групп представлена в бисквите, некоторые — утрачены. Почему так вышло — рассказывают сотрудники музея на экскурсиях.

Обратите внимание: сейчас музей работает только субботам и воскресеньям.