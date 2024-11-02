Что смотреть в Ораниенбауме — гид от Константина Лихолата и Анастасии Долговой (Музей архитектурной керамики «Керамарх»)

«Мартышкинские мумии» и произведения Майсенской мануфактуры: специально для Собака.ru директор компании «Паллада» и Музея архитектурной художественной керамики «Керамарх» Константин Лихолат и куратор и основатель галереи современной авторской керамики «573» Анастасия Долгова рассказывают, зачем ехать в Ломоносов.
Парк Ораниенбаум
Это один из самых красивых пригородных парков. В Верхнем парке расположен зверинец, основанный еще в середине XVIII века и исторически связанный с охотничьими забавами. К началу XIX века императорская охота переместилась в основном в Павловск и Гатчину, и в ораниенбаумском зверинце необходимость отпала. Восстановили же его в 2001 году, и сейчас здесь можно увидеть камерунскую козу и романовскую овцу (именем своим она обязана не царской династии, а месту первоначального распространения — Романово-Борисоглебский уезд), павлина, огарь, утку-мандаринку. Главная же местная звезда — это, конечно, лань.
Павильон Катальной горки
В 2023 году интерьеры Катальной горки вновь открыли для посетителей. Для нас это событие особенно важно, так как «Паллада» принимала участие в реставрационных работах. В частности, мы занимались воссозданием трехконфорочной плиты с котлом, духовым шкафом, задвижками и решетками в помещении Буфетной. Раньше на ней готовили: был котел, где вода нагревалась за счет плиты и духового шкафа (пирошной). Сеть решеток на поверхности плиты использовали для поддержания температуры блюд: в специальные ниши закладывали угли, когда прогорали — подкидывали новые.
Любимый интерьер в Катальной горке — Фарфоровый кабинет. На полках стоят уникальные произведения Майсенской мануфактуры второй половины XVIII века, так называемый Большой русский заказ. Изящные скульптурные группы были расставлены особым образом и посредством античных сюжетов рассказывали о победах России в Русско-турецкой войне. Каждая имела не только свой аллегорический смысл, но и смысловую пару: Нептун и Амфитрита, Диана и Аполлон. Сейчас это памятник истории и реставрации — часть фарфоровых групп представлена в бисквите, некоторые — утрачены. Почему так вышло — рассказывают сотрудники музея на экскурсиях.
Обратите внимание: сейчас музей работает только субботам и воскресеньям.
Собор Архангела Михаила
За пределами дворцового парка стоит обратить внимание на храм, возведенный по проекту архитектора Александра Миняева. Белокаменный собор в неорусском стиле с огромным медным куполом был построен в 1911–1914 годах в память 300-летия царствования Дома Романовых. Во время экскурсии по храму можно подняться на колокольню, откуда открывается вид на город.
Мартышкино
Если же дворцовый блеск наскучил, рекомендуем отправиться в район Мартышкино. Он расположен к востоку от железнодорожного переезда на стыке Морской и улицы Жоры Антоненко. В народе бытовала легенда о сбежавших обезьянах из цирка шапито. Якобы животные разбрелись по поселку и докучали жителям, пока начальник местной железнодорожной станции не приютил их у себя. На самом деле есть несколько более реалистичных версий происхождения топонима. Первая — название пошло от «мартышей», в народе так называли больших чаек. Вторая связана с артелями лодочников, перевозивших для строительства Кронштадта на остров Котлин изготовленный тут кирпич, их тоже называли мартышами. Согласно третьей версии, название поселка хранит память о кабаке «У Мартына», который был здесь еще в XVIII веке.
В Мартышкине стоит прогуляться по парку усадьбы Мордвиновых с руинированной водонапорной башней и трехсотлетними дубами, а также осмотреть образцы разновременной деревянной жилой застройки.
Краеведческий музей Ломоносова
Мартышкино известен не только своим необычным названием, но и так называемыми «мартышкинскими мумиями». Два естественным образом мумифицировавшихся трупа из захоронений были найдены на территории закрытого кладбища в 1920-е годы. Увидеть их можно в экспозиции краеведческого музея Ломоносова в бывшем особняке Офицерской Стрелковой школы на Еленинской улице. Помимо в музее представлены разные артефакты из истории Ораниенбаума, в частности дореволюционные открытки и личные вещи композитора Игоря Стравинского.
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