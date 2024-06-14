Смотровая площадка, особняк Кочубея и джазовые концерты: гид по Пушкину от ресторатора Сергея Гутцайта

Недавно отреставрированный павильон «Шапель», бывшая царскосельская дача петербургского аристократа и ресторан SV: специально для «Собака.ru» ресторатор и реставратор (восстановил замок Бип!) Сергей Гутцайт составил нескучный путеводитель по Пушкину.
Александровский парк и павильон «Шапель»
Если спросить местного жителя, где он предпочитает гулять, — это, безусловно, Александровский парк. Не такой роскошный, как Екатерининский, но при этом более тихий и чарующий своими пейзажами. (По осени в отдаленных местах можно даже собрать приличный урожай белых грибов!). В парке можно посетить «Арсенал», интерактивный комплекс «Белая башня» и недавно отреставрированный павильон «Шапель». У последнего объекта непростая судьба: более семидесяти лет здание находилось в аварийном состоянии после катастрофических повреждений, полученных во время Великой Отечественной войны. Только в 2018 году павильон «Шапель» был воссоздан и сегодня, добравшись до окраины парка, можно насладиться архитектурой этого сооружения.
Смотровая площадка Певческой водонапорной башни
Увидеть весь Пушкин как на ладони — легко! От Екатерининского дворца по Лицейскому переулку пройдите буквально минуту и сразу заметите возвышающуюся Певческую водонапорную башню — отреставрированная постройка конца XIX века. На самом верху 30-метровой шестиэтажной башни есть оборудованная смотровая площадка. Подняться туда можно на лифте. Отсюда приятно насладиться великолепными видами Царского Села с чашкой кофе или бокалом вина. Занимательно, что у Певческой есть башня-близнец, расположенный около Орловских ворот Екатерининского парка.
Особняк Кочубея
Недалеко от Екатерининского парка на улице Радищева расположен памятник архитектуры — неоклассический особняк Кучубея. Это бывшая царскосельская дача петербургского аристократа, действительного статского советника и церемониймейстера двора Его Императорского Величества Василия Петровича Кочубея. Небольшое каменное здание возвели рядом с Екатерининским парком по проекту архитектора Александра Таманяна, ученика Леонтия Бенуа. Основные работы завершили всего за год, закончил строительство Николай Лансере, практически не отступая эскизных решений автора. Здание пережило все: Первую Мировую и революции. В 2011 помещения передали Высшей школе экономики. Сегодня уютный особняк с историческими интерьерами можно посетить с экскурсией.
Царскосельский публичный дом культуры
В центре Пушкина после посещения музеев рекомендую сходить на концерт. Практически ежедневно на Московской, 20 проходят концерты классической музыки, вокальные и театральные выступления, играет джаз. Посмотреть афишу можно в группе во «ВКонтакте».
Ресторан SV и «ТОП-10 от-кутюр»
После длительных прогулок побаловать себя гастрономическими изысками в минуте ходьбы от основных достопримечательностей можно в ресторане SV. Севиче из дорадо с яблочным чатни, раковые шейки с мини-галушками со сливочным биском и пеной из миндального молока, равиоли с уткой и фуагра, тартар из оленины на бородинском бисквите с муссом из белых грибов — только часть авторского меню от шефа «ТОП-10 от-кутюр». Меню обновляется еженедельно, но топ-10 кулинарного мастерства — константа!
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