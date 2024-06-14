18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
Путешествия

Смотровая площадка, особняк Кочубея и джазовые концерты: гид по Пушкину от ресторатора Сергея Гутцайта

Недавно отреставрированный павильон «Шапель», бывшая царскосельская дача петербургского аристократа и ресторан SV: специально для «Собака.ru» ресторатор и реставратор (восстановил замок Бип!) Сергей Гутцайт составил нескучный путеводитель по Пушкину. 

Валентин Блох

Александровский парк и павильон «Шапель»

Если спросить местного жителя, где он предпочитает гулять, — это, безусловно, Александровский парк. Не такой роскошный, как Екатерининский, но при этом более тихий и чарующий своими пейзажами. (По осени в отдаленных местах можно даже собрать приличный урожай белых грибов!). В парке можно посетить «Арсенал», интерактивный комплекс «Белая башня» и недавно отреставрированный павильон «Шапель». У последнего объекта непростая судьба: более семидесяти лет здание находилось в аварийном состоянии после катастрофических повреждений, полученных во время Великой Отечественной войны. Только в 2018 году павильон «Шапель» был воссоздан и сегодня, добравшись до окраины парка, можно насладиться архитектурой этого сооружения.

Архив Gutsait Group

Смотровая площадка Певческой водонапорной башни

Увидеть весь Пушкин как на ладони — легко! От Екатерининского дворца по Лицейскому переулку пройдите буквально минуту и сразу заметите возвышающуюся Певческую водонапорную башню — отреставрированная постройка конца XIX века. На самом верху 30-метровой шестиэтажной башни есть оборудованная смотровая площадка. Подняться туда можно на лифте. Отсюда приятно насладиться великолепными видами Царского Села с чашкой кофе или бокалом вина. Занимательно, что у Певческой есть башня-близнец, расположенный около Орловских ворот Екатерининского парка.

Архив НИУ ВШЭ Петербурга

Особняк Кочубея

Недалеко от Екатерининского парка на улице Радищева расположен памятник архитектуры — неоклассический особняк Кучубея. Это бывшая царскосельская дача петербургского аристократа, действительного статского советника и церемониймейстера двора Его Императорского Величества Василия Петровича Кочубея. Небольшое каменное здание возвели рядом с Екатерининским парком по проекту архитектора Александра Таманяна, ученика Леонтия Бенуа. Основные работы завершили всего за год, закончил строительство Николай Лансере, практически не отступая эскизных решений автора. Здание пережило все: Первую Мировую и революции. В 2011 помещения передали Высшей школе экономики. Сегодня уютный особняк с историческими интерьерами можно посетить с экскурсией.

Архив Gutsait Group

Царскосельский публичный дом культуры

В центре Пушкина после посещения музеев рекомендую сходить на концерт. Практически ежедневно на Московской, 20 проходят концерты классической музыки, вокальные и театральные выступления, играет джаз. Посмотреть афишу можно в группе во «ВКонтакте».

Архив Gutsait Group

Ресторан SV и «ТОП-10 от-кутюр»

После длительных прогулок побаловать себя гастрономическими изысками в минуте ходьбы от основных достопримечательностей можно в ресторане SV. Севиче из дорадо с яблочным чатни, раковые шейки с мини-галушками со сливочным биском и пеной из миндального молока, равиоли с уткой и фуагра, тартар из оленины на бородинском бисквите с муссом из белых грибов — только часть авторского меню от шефа «ТОП-10 от-кутюр». Меню обновляется еженедельно, но топ-10 кулинарного мастерства — константа!

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Сергей Гутцайт

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: