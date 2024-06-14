Смотровая площадка, особняк Кочубея и джазовые концерты: гид по Пушкину от ресторатора Сергея Гутцайта

Александровский парк и павильон «Шапель»

Если спросить местного жителя, где он предпочитает гулять, — это, безусловно, Александровский парк. Не такой роскошный, как Екатерининский, но при этом более тихий и чарующий своими пейзажами. (По осени в отдаленных местах можно даже собрать приличный урожай белых грибов!). В парке можно посетить «Арсенал», интерактивный комплекс «Белая башня» и недавно отреставрированный павильон «Шапель». У последнего объекта непростая судьба: более семидесяти лет здание находилось в аварийном состоянии после катастрофических повреждений, полученных во время Великой Отечественной войны. Только в 2018 году павильон «Шапель» был воссоздан и сегодня, добравшись до окраины парка, можно насладиться архитектурой этого сооружения.