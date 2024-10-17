Функционализм и ностальгическая мороженица: гид по Выборгу от гендиректора Новой Голландии Анны Балагуровой

Уверены: Пушкин и Зеленогорск — достойные альтернативы Хельсинки и Стокгольму. Мы продолжаем серию материалов о локальном туризме, где наши герои — бизнесмены, рестораторы, краеведы и урбанисты — делятся любимыми локациями. Специально для Собака.ru гендиректор АНО «Новая Голландия» Анна Балагурова составила гид по Выборгу: здание Выборгского Окружного архива Финляндии, смотровая площадка бастиона Панцерлакс и финские товары.
Небольшой город на северо-восточном побережье Финского залива за семь веков существования принадлежал разным странам: Швеции, Финляндии, России. Только в середине XX века трижды полностью сменилось население — кажется, нет ни одного коренного жителя. Исторические события отразились и в архитектурном облике: гуляя по сердцу города можно встретить старинные шведские здания, классицизм, югендстиль, функционализм и хрущевки. Многие постройки из-за поспешного послевоенного ремонта утратили оригинальные черты. В последние годы ситуация заметно меняется. Осознав туристический потенциал города, власти постепенно приводят центр в порядок. В Выборге открывают рестораны, кофейни, дизайнерские отели, прокат лодок. (Можно даже арендовать ладью викингов под корпоратив.)
Как добраться и где жить
Для осмотра основных достопримечательностей достаточно одного дня. Логистика позволяет — Ласточка с Финляндского вокзала домчит вас до центра старого города за час с небольшим. Однако в теплый сезон дух старого европейского города делает Выборг прекрасным направлением для короткого путешествия. Достаточно приличных мини-отелей, но бронировать их стоит заранее. Список регулярно пополняется: сейчас архитектурное бюро Studio APAA под руководством Анастасии Артемьевой и Алексея Пенюка реконструирует доходный дом Хакмана под отель.
Что смотреть
Старый город
Основные достопримечательности, кафе и рестораны, антикварные салоны и гостиницы Выборга сосредоточены в историческом центре — на скалистом мысу напротив замка. В центре уцелели следы раннего города — внутриквартальная планировка, пара старинных каменных зданий конца XVIII века, погреба, расположенные под углом к современным надстройкам. Средневековый Выборг окружала стена с 11 сторожевыми башнями, из них сохранилась лишь одна — Ратушная.
Рыночная площадь
Продвигаясь через центр к городской доминанте Выборгскому замку, окажетесь на Рыночной площади, где часто устраивают маркеты выходного дня с сувенирами и продуктами местного производства. На постоянной основе работает несколько кафе и большой крытый рынок. Конечно, ему далеко до портовых рынков в Хельсинки, где подают лохикейто и бутерброды со свежей рыбой и икрой. Зато вопреки всем санкциям полно финских товаров.
Круглая башня на площади — одна из двух сохранившихся боевых башен XVI века средневековой Выборгской крепости. Внутри много десятилетий работает ресторан, но рекомендовать его не могу.
Выборгский замок
Средневековый Выборгский замок на небольшом острове основан шведами в 1293 году. Достаточно людное место, но советую все-таки зайти сюда хотя бы на короткую прогулку. В многочисленных постройках на территории квартируют временные и постоянные экспозиции — выбирайте в зависимости от количества времени и сферы интересов: «Шведский Выборг», «Подводная археология», «Природа Карельского перешейка» и другие. Пока башня Святого Олафа закрыта на реставрацию — к концу года ее обещают открыть, и я настоятельно советую ее посетить, чтобы понять как устроен город.
Библиотека Алвара Аалто и парк Эспланады
Световые фонари, потолок в форме волны для идеальной акустики, натуральные материалы в интерьере (галька, камень, мрамор, дерево!), знаменитый «Стул 60»: единственная в России работа «отца модернизма» Алвара Аалто. Лучше записываться на экскурсию заранее, чтобы осмотреть все. Второй вариант — оформить читательский билет и погулять самостоятельно. Из старого центра к библиотеке ведет парк Эспланады, где уцелело здание некогда популярного ресторана в Финляндии «Эспиля», основанного в 1868 году. Можно зайти на обед, но без излишних ожиданий.
Выборгский функционализм
В Выборге немало модернистских зданий, большинство из которых построены Уно Ульбергом, главным архитектором города в 1932–1936 годах: минималистичный стадион «Авангард», «Эрмитаж-Выборг». По пути к последнему пройдитесь по улицам вдоль порта. В начале XX века Выборг был торговым городом, а здание зернохранилища на Морской набережной 3 — впечатляющим индустриальным проектом в портовой зоне. Отсюда — пять минут пешком до выборгского Эрмитажа, куда привозят коллекции из фондов петербургского музея. Внутрь заходить не обязательно. Загляните на смотровую площадку бастиона Панцерлакс — отсюда открывается лучший вид на морской порт.
По пути в Монрепо советую не игнорировать здание Выборгского Окружного архива Финляндии, построенного в Петровском парке на территории Аннинских укреплений Выборга. Примечательный образец времен Уно Ульберга.
Монрепо
На осмотр реконструированного парка закладывайте несколько часов. Скоро в нем обещают открыть для посещения главный усадебный дом и другие объекты. Пока отреставрированные здания можно осмотреть со стороны. Помимо основной части с аккуратными дорожками есть более дикий прогулочный маршрут, пролегающий вдоль воды по живописному скалистому берегу. Маршрут круговой, обратно можно пойти по лесу. Альтернативный вариант посещения Монрепо — прогулка на лодке вокруг основных достопримечательностей города.
Что где есть в Выборге: выбор Анны Балагуровой
- Паб «Чемпион» (пр. Ленина, 19). Легендарное и очень фактурное место: выборгский эль, фирменные бургеры и немецкие колбаски.
- Мороженица «Иней» (пр. Ленина, 12). Смешные цены, ностальгические металлические креманки и суровыее буфетчицы в приколотых к начесу чепцах.
- «Таверна» (Крепостная, 3). Ресторан карельско-скандинавской кухни в духе средневековой таверны: кормят вкусно, быстро и не слишком дорого.
- Kellari (Подгорная, 9). Недавно открывшийся ресторан северной кухни. Если интересует тартар из косули и вонтоны из щуки — загляните. Пока единственное в своем роде место в Выборге.
- «Фабрика кренделей». Ретро-отель и кафе, где готовят завтраки, сладкие и соленые рогалики, пышные крендели со сливочным маслом, заварным кремом, ягодами.
- Cup (Прогонная улица, 1). Спэшелти-кофе и веганские десерты в доме купца Векруута.
- August Wahl (Крепостная, 8). Джаз-кафе в доме семьи Августа Валя. Прежде всего здание обрело известность как хранилище одной из крупнейших в Европе коллекций старинных струнных музыкальных инструментов (семь скрипок Страдивари, шесть — династии Гварнери и шесть — династии Амати!). Готовят köttbullar (знаменитые фрикадельки с брусникой!), сморреброды и домашний брауни с клюквой и мятой.
- Кафе «Остров» (наб. Адмирала Апраксина, 7А). Заведение расположено на мысу с видом на Выборгский залив, неподалеку от пляжа. Классика загородной кухни: шашлыки, паста, картошка фри. По атмосфере — полный курорт.
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