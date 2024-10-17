Функционализм и ностальгическая мороженица: гид по Выборгу от гендиректора Новой Голландии Анны Балагуровой

Небольшой город на северо-восточном побережье Финского залива за семь веков существования принадлежал разным странам: Швеции, Финляндии, России. Только в середине XX века трижды полностью сменилось население — кажется, нет ни одного коренного жителя. Исторические события отразились и в архитектурном облике: гуляя по сердцу города можно встретить старинные шведские здания, классицизм, югендстиль, функционализм и хрущевки. Многие постройки из-за поспешного послевоенного ремонта утратили оригинальные черты. В последние годы ситуация заметно меняется. Осознав туристический потенциал города, власти постепенно приводят центр в порядок. В Выборге открывают рестораны, кофейни, дизайнерские отели, прокат лодок. (Можно даже арендовать ладью викингов под корпоратив.)

Как добраться и где жить

Для осмотра основных достопримечательностей достаточно одного дня. Логистика позволяет — Ласточка с Финляндского вокзала домчит вас до центра старого города за час с небольшим. Однако в теплый сезон дух старого европейского города делает Выборг прекрасным направлением для короткого путешествия. Достаточно приличных мини-отелей, но бронировать их стоит заранее. Список регулярно пополняется: сейчас архитектурное бюро Studio APAA под руководством Анастасии Артемьевой и Алексея Пенюка реконструирует доходный дом Хакмана под отель.