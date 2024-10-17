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Функционализм и ностальгическая мороженица: гид по Выборгу от гендиректора Новой Голландии Анны Балагуровой

Уверены: Пушкин и Зеленогорск — достойные альтернативы Хельсинки и Стокгольму. Мы продолжаем серию материалов о локальном туризме, где наши герои — бизнесмены, рестораторы, краеведы и урбанисты — делятся любимыми локациями. Специально для Собака.ru гендиректор АНО «Новая Голландия» Анна Балагурова составила гид по Выборгу: здание Выборгского Окружного архива Финляндии, смотровая площадка бастиона Панцерлакс и финские товары.

Shevchenko Andrey / Shutterstock

Небольшой город на северо-восточном побережье Финского залива за семь веков существования принадлежал разным странам: Швеции, Финляндии, России. Только в середине XX века трижды полностью сменилось население — кажется, нет ни одного коренного жителя. Исторические события отразились и в архитектурном облике: гуляя по сердцу города можно встретить старинные шведские здания, классицизм, югендстиль, функционализм и хрущевки. Многие постройки из-за поспешного послевоенного ремонта утратили оригинальные черты. В последние годы ситуация заметно меняется. Осознав туристический потенциал города, власти постепенно приводят центр в порядок. В Выборге открывают рестораны, кофейни, дизайнерские отели, прокат лодок. (Можно даже арендовать ладью викингов под корпоратив.)

Как добраться и где жить

Для осмотра основных достопримечательностей достаточно одного дня. Логистика позволяет — Ласточка с Финляндского вокзала домчит вас до центра старого города за час с небольшим. Однако в теплый сезон дух старого европейского города делает Выборг прекрасным направлением для короткого путешествия. Достаточно приличных мини-отелей, но бронировать их стоит заранее. Список регулярно пополняется: сейчас архитектурное бюро Studio APAA под руководством Анастасии Артемьевой и Алексея Пенюка реконструирует доходный дом Хакмана под отель.

Dmitry Polonskiy / Shutterstock

Что смотреть

Старый город

Основные достопримечательности, кафе и рестораны, антикварные салоны и гостиницы Выборга сосредоточены в историческом центре — на скалистом мысу напротив замка. В центре уцелели следы раннего города — внутриквартальная планировка, пара старинных каменных зданий конца XVIII века, погреба, расположенные под углом к современным надстройкам. Средневековый Выборг окружала стена с 11 сторожевыми башнями, из них сохранилась лишь одна — Ратушная.

Рыночная площадь 

Продвигаясь через центр к городской доминанте Выборгскому замку, окажетесь на Рыночной площади, где часто устраивают маркеты выходного дня с сувенирами и продуктами местного производства. На постоянной основе работает несколько кафе и большой крытый рынок. Конечно, ему далеко до портовых рынков в Хельсинки, где подают лохикейто и бутерброды со свежей рыбой и икрой. Зато вопреки всем санкциям полно финских товаров. 

Круглая башня на площади — одна из двух сохранившихся боевых башен XVI века средневековой Выборгской крепости. Внутри много десятилетий работает ресторан, но рекомендовать его не могу.  

Aleksandr Medvedkov / Shutterstock

Выборгский замок 

Средневековый Выборгский замок на небольшом острове основан шведами в 1293 году. Достаточно людное место, но советую все-таки зайти сюда хотя бы на короткую прогулку. В многочисленных постройках на территории квартируют временные и постоянные экспозиции — выбирайте в зависимости от количества времени и сферы интересов: «Шведский Выборг», «Подводная археология», «Природа Карельского перешейка» и другие. Пока башня Святого Олафа закрыта на реставрацию — к концу года ее обещают открыть, и я настоятельно советую ее посетить, чтобы понять как устроен город. 

Библиотека Алвара Аалто и парк Эспланады 

Световые фонари, потолок в форме волны для идеальной акустики, натуральные материалы в интерьере (галька, камень, мрамор, дерево!), знаменитый «Стул 60»: единственная в России работа «отца модернизма» Алвара Аалто. Лучше записываться на экскурсию заранее, чтобы осмотреть все. Второй вариант — оформить читательский билет и погулять самостоятельно. Из старого центра к библиотеке ведет парк Эспланады, где уцелело здание некогда популярного ресторана в Финляндии «Эспиля», основанного в 1868 году. Можно зайти на обед, но без излишних ожиданий.

Niccolo Bertoldi / Shutterstock

Выборгский функционализм

В Выборге немало модернистских зданий, большинство из которых построены Уно Ульбергом, главным архитектором города в 1932–1936 годах: минималистичный стадион «Авангард», «Эрмитаж-Выборг». По пути к последнему пройдитесь по улицам вдоль порта. В начале XX века Выборг был торговым городом, а здание зернохранилища на Морской набережной 3 — впечатляющим индустриальным проектом в портовой зоне. Отсюда — пять минут пешком до выборгского Эрмитажа, куда привозят коллекции из фондов петербургского музея. Внутрь заходить не обязательно. Загляните на смотровую площадку бастиона Панцерлакс — отсюда открывается лучший вид на морской порт. 

По пути в Монрепо советую не игнорировать здание Выборгского Окружного архива Финляндии, построенного в Петровском парке на территории Аннинских укреплений Выборга. Примечательный образец времен Уно Ульберга.

Монрепо

На осмотр реконструированного парка закладывайте несколько часов. Скоро в нем обещают открыть для посещения главный усадебный дом и другие объекты. Пока отреставрированные здания можно осмотреть со стороны. Помимо основной части с аккуратными дорожками есть более дикий прогулочный маршрут, пролегающий вдоль воды по живописному скалистому берегу. Маршрут круговой, обратно можно пойти по лесу. Альтернативный вариант посещения Монрепо — прогулка на лодке вокруг основных достопримечательностей города.  

Photoframe123 / Shutterstock

Что где есть в Выборге: выбор Анны Балагуровой

  • Паб «Чемпион» (пр. Ленина, 19). Легендарное и очень фактурное место: выборгский эль, фирменные бургеры и немецкие колбаски.
  • Мороженица «Иней» (пр. Ленина, 12). Смешные цены, ностальгические металлические креманки и суровыее буфетчицы в приколотых к начесу чепцах. 
  • «Таверна» (Крепостная, 3). Ресторан карельско-скандинавской кухни в духе средневековой таверны: кормят вкусно, быстро и не слишком дорого. 
  • Kellari (Подгорная, 9). Недавно открывшийся ресторан северной кухни. Если интересует тартар из косули и вонтоны из щуки — загляните. Пока единственное в своем роде место в Выборге.
  • «Фабрика кренделей». Ретро-отель и кафе, где готовят завтраки, сладкие и соленые рогалики, пышные крендели со сливочным маслом, заварным кремом, ягодами. 
  • Cup (Прогонная улица, 1). Спэшелти-кофе и веганские десерты в доме купца Векруута.
  • August Wahl (Крепостная, 8). Джаз-кафе в доме семьи Августа Валя. Прежде всего здание обрело известность как хранилище одной из крупнейших в Европе коллекций старинных струнных музыкальных инструментов (семь скрипок Страдивари, шесть — династии Гварнери и шесть — династии Амати!). Готовят köttbullar (знаменитые фрикадельки с брусникой!), сморреброды и домашний брауни с клюквой и мятой.
  • Кафе «Остров» (наб. Адмирала Апраксина, 7А). Заведение расположено на мысу с видом на Выборгский залив, неподалеку от пляжа. Классика загородной кухни: шашлыки, паста, картошка фри. По атмосфере — полный курорт.
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