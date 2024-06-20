Лютеранская кирха, вилла Айнола: что смотреть в Зеленогорске за день — советуют краеведы Александра Браво, Елена Травина и команда «Подписных экскурсий»

Лютеранская кирха

Проспект Ленина, 13

Здание в неоромантическом стиле возвели по проекту известного на Карельском перешейке финского архитектора Йозефа Стенбека, автора кирхи в Приморске. Он был пионером в использовании природного камня в строительстве и самым плодовитым церковным зодчим Финляндии: по его проектам с 1891-го по 1928 год было построено 35 церквей. Почти все они сохранились, кроме двух — кирхи в Красной Долине и кирхи в Рантасалми в Финляндии.

Кирха начала действовать в 1909 году и работала до 1941 года. Затем колокольню разобрали, а в здании получил прописку кинотеатр «Победа», который просуществовал вплоть до 1998 года. Потом кинотеатр закрыли, колокольню воссоздали к 2008 году по эскизам Стенбека. Сегодня здесь проводят богослужение и органные концерты.