Лютеранская кирха, вилла Айнола: что смотреть в Зеленогорске за день — советуют краеведы Александра Браво, Елена Травина и команда «Подписных экскурсий»

Дача Лумберга, полиция Териоки и «Белая невеста»: «Собака.ru» совместно с командой «Подписных экскурсий», автором легендарного сайта terijoki.spb.ru, краеведом, Александром Браво и исследовательницей дачной культуры Еленой Травиной составила нескучный (архитектурный!) гид по Зеленогорску.
Железнодорожный вокзал Зеленогорска
Вокзальная, 2
Первый деревянный вокзал в Терийоках появился в 1870 году, одновременно с окончанием строительства железной дороги. Это была первая станция на территории Великого княжества Финляндского после границы в Белоострове — глухая деревня превратилась в дачный центр, что привело к росту пассажиропотока. К 1917 году построили новое каменное здание в духе национального романтизма по проекту Бруно Гранхольма. Современное же здание — его перестройка после частичного разрушения в военные годы.
Дом А.И. Шахова
Проспект Ленина, 44
Из нескольких построек териокского купца Алексея Ивановича Шахова, открывшего торгово-риэлторскую фирму «Аалтола» (в переводе с финского — волна), которая занималась всеми вопросами, связанными с окрестными виллами и усадьбами, сохранился лишь этот дом, где в советские годы была организована типография, функционирующая и сегодня.
Дом и магазин О.К. Сейлонена
Проспект Ленина, 36
В 1925-1926 годах здесь появилась модная постройка в стиле функционализм, на первом этаже которой купец Отто Карлович Сейлонен учредил свой мясной магазин, а остальные помещения приспособил под сдачу в аренду. Торговая жизнь продолжается в сохранившимся здании и сегодня — здесь работает химчистка.
Дом купца Н.Ф. Крупенникова
Проспект Ленина, 23
Петербургский купец Николай Федорович Крупенников построил это здание в 1906 году предположительно по проекту архитектора Федора Миритца, автор жилого комплекса для служащих Финляндской железной дороги на Боткинской и всех домов Крупенникова в Петербурге. Через 10 лет купец продал дом Роберту Каасинену, который задействовал всю прилегающую территорию и сдавал помещения внаем банку, Солдатскому клубу и кондитерской с забавным названием «Кауппа-Тутту».
Лютеранская кирха
Проспект Ленина, 13
Здание в неоромантическом стиле возвели по проекту известного на Карельском перешейке финского архитектора Йозефа Стенбека, автора кирхи в Приморске. Он был пионером в использовании природного камня в строительстве и самым плодовитым церковным зодчим Финляндии: по его проектам с 1891-го по 1928 год было построено 35 церквей. Почти все они сохранились, кроме двух — кирхи в Красной Долине и кирхи в Рантасалми в Финляндии.
Кирха начала действовать в 1909 году и работала до 1941 года. Затем колокольню разобрали, а в здании получил прописку кинотеатр «Победа», который просуществовал вплоть до 1998 года. Потом кинотеатр закрыли, колокольню воссоздали к 2008 году по эскизам Стенбека. Сегодня здесь проводят богослужение и органные концерты.
Головной магазин Кооперативного Предприятия Перешейка
Проспект Ленина, 19
Один из самых крупных магазинов Центрального союза кооперативов Финляндии был построен в 1933 году финским архитектором Эркки Хуттуненом. За счет функционалистского подхода помимо торговых залов здание совмещало в себе и конторы, и теплые и холодные склады, при этом оставляя место под вывеску. Это удалось за счет ориентированию окон во двор и увеличения площади витрин, вынеся их линии за основной объем здания. Постройка сохранилась в сильно перестроенном виде.
Дача И.И. Новикова
Исполкомская, 6
Банковский служащий Иван Новиков, отдалившись от дел и став домовладельцем, в 1914 году выстроил этот шикарный особняк, но пожить в нем не успел — помешали война и революция. С приходом новой власти и исчезновением хозяина дом использовали военные. Сначала здесь располагался штаб пограничной охраны, а позднее — офицерское собрание 1-го Егерского батальона финской армии. После 1917 года сведений о владельце не сохранилось.
После Великой Отечественной войны в особняке Новикова был райком КПСС, затем в нем долгое время располагался дом отдыха «Лениздата». В начале девяностых годов здание сдавали в аренду, а потом забросили. В 2010-м году дом-памятник выкупил московский предприниматель Владимир Савин. В 2013 он начал работы, восстановление дачи продлилось 10 лет.
Полиция Териоки
Проспект Ленина, 8
Одно из немногих исторических зданий, которое до сих пор используется по назначению, построено в 1930-х годах и стало третьим по счету полицейским участком — предыдущие были деревянные и не сохранились.
Церковь Казанской иконы Божией Матери
Приморское шоссе, 547
В 1915 году вместо сгоревшего деревянного был построен новый каменный православный храм, спроектированный епархиальным архитектором Петербурга Николаем Никоновым, автором дома-пряника на Колокольной улице и Иоанновского женского монастыря на Карповке. Здание в народе называют еще «Белая невеста» из-за цвета. В 1924 году церковь пережила ураган и наводнение, в 1925 году — пожар. Затем постройку использовали как продовольственный склад. В 1970‑е годы ее хотели снести, но главный архитектор Ленинграда Геннадий Булдаков отстоял архитектурный памятник. Богослужения вернулись сюда в 1989 году. Храм дошел до нас в почти неизменном виде и продолжает радовать глаз (особенно с высоты колеса-обозрения!).
Дача В.Ф. Кузнецовой (Э.К. Циммермана)
Театральная, 8
Изначально дача появилась на участке владельца виллы «Лепони» Матти Пиетинена, после имевшая еще двух хозяев. Последний довоенным собственником строения был терапевт общей практики и по легочным болезням Эдгар Циммерманн. Доктор был директором санатория «Питкеярви» близ Ялкалы и одним из соучредителей нового Морского курорта в Зеленогорске. Несмотря на все перипетии здание в скандинавском стиле уцелело и сегодня.
Вилла «Айнола»
Приморское шоссе, 521
Собственная усадьба была выстроена в классицистическом стиле архитектором Николаем Марковичем Салько, который занимался ландшафтным дизайном и проектировал Биржевой сквер на Васильевском острове. После его смерти дачу приобрела Айно Гранлунд, которая и назвала ее в свою честь. Во время Советско-финляндской войны виллу занял глава народного правительства Финляндской Демократической Республики Отто Куусинен. После Великой Отечественной в здании получила прописку гостиница «Ривьера», которая до шестидесятых была единственной в Зеленогорске.
Дача Ф. Ф. Лумберга
Приморское шоссе, 570И
Знаменитая модерновая дача гражданского инженера Федора Лумберга построена в 1910 году. Лумберг был преподавателем акварельного рисования в Институт Гражданских Инженеров, состоял в Технико-Строительном Комитете МВД и являлся автором зданий для Обуховского сталелитейного завода и собственного дома в Перекупном переулке. Резиденция расположена на территории санатория «Северная Ривьера», но доступ к ней открыт для всех. Мимо архитектурного памятника сложно пройти: дача обращает на себя внимание крыльцом с круглым проемом входа, вписанным в треугольник вимперга.
Дача Г.В. Мюзера
Театральная, 9
Модерновое деревянное здание с декором карельских мотивов возвели в конце XIX века. Вероятно, дача принадлежала Генриху Мюзеру, совладелецу одноименной оптовой мануфактурной фирмы. После Великой Отечественной войны здесь получил прописку исполком Зеленогорска, затем городской ЗАГС. С середины девяностых дом заброшен. Сегодня дача находится в аварийном состоянии: южный фасад горел, крыша протекает, электричество отключено. Тем не менее уцелела главная особенность внутри — шесть изразцовых печей и каминов.
Дача А.Н. Франтцена
Березовая, 19
Деревянный дом был построен в 1900-1910-е на участке, который с 1903 года принадлежал Альфреду Николаевичу Францену. Помимо своего замысловатого «фахверкового» стиля, дача привлекает своим расположением — прямым выходом на залив и уютным садиком.
Над маршрутом работали: команда «Подписных экскурсий» (Екатерина Блатова, Глеб Дуганов и Александр Гачков), Елена Травина, Александр Браво, Мария Агафонова.
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