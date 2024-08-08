Усадьбы XIX века, шишкинские пейзажи и сидрерия: гид по Лужскому району Ленобласти от Екатерины Манжулы

Исторические конюшни, усадьба Ильжо и Заречный парк: специально для «Собака.ru» общественный представитель АСИ по направлению «Городское развитие», экс-директор «Центра компетенций Ленинградской области» Екатерина Манжула составила путеводитель по Лужскому району Ленобласти.
Усадьба Ильжо
Лужский район — самая южная часть Ленинградской области — летом неизменно притягивает тысячи петербуржцев. Дачники облюбовали край еще в XIX веке. С тех пор сохранилось немало имений. В одной из них, усадьбе Ильжо, в 1872 году отдыхал Иван Шишкин. В дворянском доме на высоком берегу озера он работал над своим программным полотном «Лесная глушь». С местных пейзажей списаны и другие картины художника: «Полдень» и «Пруд в старом парке». Усадьба пришла в упадок, но еще хранит следы былой роскоши: деревянную резьбу, каменную лестницу, ведущую к воде. Любителей заброшенных мест имение приведет в восторг.
Калгановский конный завод
Каменным двухэтажным особняком в Лужском районе владел инженер, архитектор и действительный член «Императорского Санкт-Петербургского общества поощрения рысистого коннозаводства» Георгий Курдюмов. Он построил его в XIX веке, а вместе с ним — конный завод, где занимался разведением орловских рысаков. Лошади Курдюмова участвовали в выставках и выступали на Семеновском ипподроме в Петербурге. В советское время хозяйство национализировали, а после перестройки оно попало в частные руки и пришло в упадок. Сейчас конюшни переживают новый расцвет, и новые владельцы продолжают дело Курдюмова. Сюда стоит приехать, чтобы увидеть орловского рысака, исконно русскую породу лошадей, взять пару уроков верховой езды или просто прокатиться верхом по окрестностям. На территории работают ферма, музей и проводятся тематические мероприятия.
Сидрерия
В Лужском районе, вдали от трасс и промышленных производств, располагаются плантации одной из самых крупных и коммерчески успешных сидрерий Северо-Западного региона Bullevie. На территории 12 га, окруженной озерами и лесами, раскинулись яблоневые и грушевые деревья. Они дают плоды для 15 сортов сидра. К слову, в XIX веке сидр пользовался большей популярностью, чем игристое вино. В сидрерию Bullevie, можно посетить с экскурсией: продегустировать любимый напиток благородной молодежи Российской империи, познакомиться с этапами производства и освоить французскую технику сабраж.
Заречный парк
Сложный рельеф, корабельные сосны, черничные поляны — парк стал популярным местом среди жителей туристов. В 2020 году его закрыли на реконструкцию. За год до этого проект преображения территории победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, а Луга выиграла 75 млн рублей на реализацию. Сегодня пространство благоустроено: есть насыпные дорожки, разбиты зоны отдыха. На территории установлены причудливые арт-объекты: например, золотой лосось и береза, которую поддерживают ладони. Последний создан по проекту местной жительницы с ограниченными возможностями. Летом здесь работают аттракционы, батут, скейт-площадка и ресторан с террасой.
Особняк Ильиных
Особняк XIX века в духе швейцарского шале был построен по заказу Анны Петровны Ильиной. Она была вдовой сына Тимофея Ильича Ильина, купца первой гильдии, одного из крупнейших домовладельцев города. Анна в основном жила за границей, поэтому усадьба подолгу пустовала. Здание даже прозвали в народе домом с приведениями. После революции прописку в нем получило училище связи. После Великой Отечественной войны в него въехала фельдшерско–акушерская школа, затем особняк передали Лужскому дому ребенка.
Краеведческий музей
В XIX веке Луга была центром курортно-дачного отдыха Петербургской губернии. Писатель Алексей Тихонов даже прозвал ее русским «Баден-Баденом». Здесь сохранилось немало памятников архитектуры, например, купеческий особняк, образец деревянной довоенной Луги. Сегодня в нем располагается краеведческий музей. Но заглянуть в него в этом году не получится: весной он закрылся на реставрацию, и для посещения его откроют только в следующем году.
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