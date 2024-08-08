Усадьбы XIX века, шишкинские пейзажи и сидрерия: гид по Лужскому району Ленобласти от Екатерины Манжулы

Калгановский конный завод

Каменным двухэтажным особняком в Лужском районе владел инженер, архитектор и действительный член «Императорского Санкт-Петербургского общества поощрения рысистого коннозаводства» Георгий Курдюмов. Он построил его в XIX веке, а вместе с ним — конный завод, где занимался разведением орловских рысаков. Лошади Курдюмова участвовали в выставках и выступали на Семеновском ипподроме в Петербурге. В советское время хозяйство национализировали, а после перестройки оно попало в частные руки и пришло в упадок. Сейчас конюшни переживают новый расцвет, и новые владельцы продолжают дело Курдюмова. Сюда стоит приехать, чтобы увидеть орловского рысака, исконно русскую породу лошадей, взять пару уроков верховой езды или просто прокатиться верхом по окрестностям. На территории работают ферма, музей и проводятся тематические мероприятия.